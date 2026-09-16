Futebol

Assistir jogo do Benfica x Milan na Liga Europa hoje: transmissão de graça

AC Milan e Benfica iniciam suas campanhas na Liga Europa da UEFA de 2026-27 com um confronto de peso na fase de grupos, no San Siro, na quarta-feira, 16 de setembro.

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir jogo do Benfica Getty Images
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O AC Milan recebe o SL Benfica no jogo principal da primeira rodada da Liga Europa da UEFA de 2026, que começa nesta quarta-feira à tarde. A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo.

Assistir Benfica x Milan

Benfica e Gil Vicente entram em campo no o Estádio San Siro, em Milão, na Itália, às 16h (de Brasília). O jogo vai passar na Cazé TV de graça.

O Milan chega à partida invicto nesta temporada, embora os recentes empates contra Lazio e Juventus mostrem que ainda há espaço para melhorias. O time de Ruben Amorim tem se mostrado perigoso no ataque, marcando 10 gols nos últimos cinco jogos. Um jogador para ficar de olho é Diego Moreira, que aumentou suas chances de ser titular após sair do banco e marcar duas vezes contra a Lazio.

O Benfica chega em ótima fase. A equipe portuguesa venceu sete partidas consecutivas em todas as competições e tem se mostrado particularmente explosiva no ataque, marcando 16 gols nos últimos cinco jogos. O meia Gianluca Prestianni tem sido peça fundamental nesse sucesso, balançando as redes em três partidas seguidas do campeonato, enquanto o atacante Vangelis Pavlidis continua liderando um ataque poderoso.

O Milan é ligeiramente favorito nas apostas (+105) para vencer o Benfica (+240), enquanto a DraftKings oferece odds de +270 para o empate. Os clubes se enfrentaram apenas três vezes, com uma vitória do Milan e dois empates, incluindo um amistoso em 1 a 1 em 2009.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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