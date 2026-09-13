Futebol

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Flamengo e escalações (13/09/26)

Corinthians vai a campo com time alternativo contra o Flamengo neste domingo

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Flamengo Crédito: Pexels
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O Corinthians enfrenta o Flamengo neste domingo, 13 de setembro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

O Timão tenta interromper uma sequência de quatro derrotas no Brasileirão, enquanto o Flamengo entra em campo na disputa pela liderança da competição. O duelo também acontece às vésperas dos compromissos dos dois clubes pelas quartas de final da Libertadores.

Em qual canal assistir ao jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians x Flamengo de hoje tem transmissão da Globo, GE TV, Premiere e GloboPlay, com início 17h30 (Horário de Brasília), em São Paulo.

Prefere assistir online pelo celular? O torcedor pode assistir a partida de graça no GloboPlay, serviço de streaming da TV Globo que retransmite as imagens do jogo, mesmo para quem não é assinante.

Para acompanhar pelo celular, basta baixar o aplicativo no Android ou iOS e se cadastre no site da Globo com e-mail e a senha. Depois, procure a opção “Agora na TV” e procure o canal da Globo. Também dá para ter acesso completo pelo site do produto globoplay.globo.com de graça. Porém, lembre-se que o sistema funciona de acordo com a sua localização.

Pela TV, o Clássico das Nações vai passar na TV Globo em todo o Brasil logo após a primeira parte do Domingão com Huck.

Por fim, o Premiere é outra opção disponível para assinantes da TV paga.

Escalações

O Corinthians entra em campo com uma equipe predominantemente reserva. O técnico Fernando Diniz optou por preservar parte dos titulares em razão do compromisso contra o Estudiantes pelas quartas de final da Libertadores. A escalação do Timão tem Hugo Souza; Pedro Milans, João Pedro Tchoca, Iago Machado e Angileri; Raniele, Charles e Matheus Pereira; Lingard, Dieguinho e Gui Negão.

O Flamengo, comandado por Leonardo Jardim, vai a campo com força quase total. A principal novidade é o retorno de Plata entre os titulares. O Rubro-Negro está escalado com Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Paquetá e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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