Jogo do Galo hoje: onde vai passar Atlético-MG x Fluminense sábado (12/9)

Neste sábado, 12 de setembro, o Atlético-MG enfrenta o Fluminense a partir das 16h (horário de Brasília), em duelo da 27ª rodada do Brasileirão em 2026. Saiba quais são todas as informações da transmissão e onde vai passar o jogo do Galo hoje.

Em qual canal vai passar o jogo do Galo ao vivo

O jogo do Galo terá transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 16h, em partida na Arena MRV, em Belo Horizonte. O canal está disponível em operadoras de TV fechada e em plataformas de streaming que oferecem o serviço.

Além disso, ainda que não transmita os jogos de futebol ao vivo, a GaloTV, canal oficial do Atlético Mineiro no YouTube, oferece conteúdos exclusivos, como pré-jogo, bastidores e entrevistas com jogadores e comissão técnica. É uma opção para os torcedores que desejam se aprofundar nos preparativos e análises antes e depois da partida.

O Atlético-MG chega para o confronto em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. O Galo ocupa atualmente a oitava posição, com 36 pontos, e vem de derrota por 2 a 0 para o São Paulo no Brasileirão. No meio de semana, o time também perdeu para o Santos por 2 a 0, pela Copa Sul-Americana.

Escalação Atlético-MG x Fluminense

Eduardo Domínguez deve mandar a campo uma equipe competitiva diante do Fluminense. O treinador ainda tem algumas dúvidas na formação, mas a tendência é que o Atlético-MG utilize a maior parte dos titulares disponíveis. Léo Duarte, recuperado de lesão muscular, volta a ficar à disposição e pode ser opção no banco.

Com isso, o time deve escalar Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred e Bernard; Cuello e Reinier.

Pelo lado do Fluminense, Marcão deve preservar boa parte dos titulares pensando no compromisso pela Libertadores. O Tricolor carioca chega embalado, ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 45 pontos, e está invicto há nove rodadas no campeonato.

A escalação tem Fábio; Júlio Fidélis, Igor Rabello, Freytes e Arana; Otávio, Hércules, Lucho Acosta e Savarino; Serna e Castillo.

Como funciona o Brasileirão 2026

O Campeonato Brasileiro da Série A reúne os 20 melhores times brasileiros que disputam entre si o título de campeão, garantindo também vaga para a Copa Libertadores. Os quatro piores clubes na disputa perdem a vaga na primeira divisão do campeonato brasileiro e são rebaixados para disputar a Série B no ano seguinte. O sistema de promoção e rebaixamento funciona entre todas as séries da competição, A e B, B e C e C e D.

Define-se como campeão brasileiro aquele time que chegar ao fim do campeonato com maior número de pontos. São 38 rodadas do Brasileirão ao todo, tanto na Série A, quanto na Série B.

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro adotou o sistema de pontos corridos para a competição. Assim, os 20 times se enfrentam em duas partidas (turno e returno) para somar seus pontos para a disputa.

Os critérios básicos para essa pontuação são: três pontos para o time vencedor, um ponto para cada time quando houver empate e nenhum ponto para o time derrotado. Ao fim da temporada, ganha o clube com maior soma final.

Em caso de igualdade de pontos, segue o critério de desempate: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último caso, sorteio.