Youtube ao vivo: assistir jogo Lazio x Milan no italiano sábado
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Lazio e Milan entram em campo neste sábado, 12 de setembro de 2026, pela 4ª rodada do Campeonato Italiano. A partida está marcada para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. O confronto reúne duas equipes que ainda não perderam na Série A e chegam ao duelo entre os primeiros colocados da tabela.
Onde assistir Lazio x Milan ao vivo
No Brasil, a partida entre Lazio e Milan será transmitida pela CazéTV, no YouTube. A transmissão começa pouco antes do horário marcado para o início do jogo. O jogo começa às 13h (horário de Brasília) deste sábado, 12 de setembro. Na Itália, a partida será disputada às 18h, no horário local.
Para acompanhar o confronto ao vivo, siga o passo a passo:
- Acesse o YouTube pelo celular, computador, smart TV ou outro dispositivo compatível.
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- Procure pela transmissão de Lazio x Milan.
- Clique na live para acompanhar a partida a partir das 13h.
- Nos Estados Unidos, o jogo também estará disponível por Fubo, Telemundo, Paramount+, DirecTV Stream e Peacock.
Como chegam Lazio e Milan?
A Lazio chega ao confronto com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. A equipe comandada por Gennaro Gattuso venceu os três primeiros compromissos da competição e soma nove pontos, campanha que coloca o time na terceira posição antes da rodada.
O bom começo aumenta a expectativa para o confronto em casa. Mesmo com uma lista extensa de jogadores lesionados, Gattuso conseguiu manter a Lazio competitiva nas primeiras partidas da temporada.
Do outro lado, o Milan também permanece invicto. O time de Ruben Amorim soma duas vitórias e um empate nas três rodadas iniciais e ocupa a quinta colocação.
Na rodada anterior, o Milan empatou por 1 a 1 com a Juventus. O resultado manteve a equipe entre os primeiros colocados e mostrou o equilíbrio entre os clubes que brigam na parte de cima da tabela.
Pulisic é desfalque do Milan
Christian Pulisic continua fora dos planos do Milan para o confronto. O atacante americano ainda não entrou em campo pela equipe nesta temporada e também não participou das três primeiras rodadas do Campeonato Italiano.
A ausência do jogador é um dos assuntos que cercam o início de trabalho de Ruben Amorim no Milan. Enquanto Pulisic segue fora, Samuel Chukwueze ganhou espaço no elenco.
O atacante nigeriano retornou ao Milan depois de passar por empréstimo no Fulham e conquistou a confiança da comissão técnica. A tendência é que ele seja utilizado entre os titulares diante da Lazio.
Lazio tem lista de lesionados
A Lazio também terá problemas para montar a equipe. O clube possui uma lista extensa de jogadores lesionados, mas o início de campeonato mostra que Gattuso conseguiu encontrar alternativas para manter o desempenho.
O treinador tenta preservar o aproveitamento perfeito da equipe diante de um dos principais adversários da competição nesta quarta rodada.
Ficha técnica de Lazio x Milan
Competição: Campeonato Italiano 2026/27 – 4ª rodada
Data: sábado, 12 de setembro de 2026
Horário: 13h (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico, Roma, Itália
Transmissão no Brasil: CazéTV (YouTube)
Árbitro: Matteo Marcenaro
VAR: Francesco Meraviglia
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