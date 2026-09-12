Youtube ao vivo: assistir jogo Lazio x Milan no italiano sábado

Assista ao jogo de futebol Lazio x AC Milan da Série A AO VIVO: transmissões online, canal de TV, notícias antecipadas das equipes, horário de início

Lazio e Milan entram em campo neste sábado, 12 de setembro de 2026, pela 4ª rodada do Campeonato Italiano. A partida está marcada para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico, em Roma. O confronto reúne duas equipes que ainda não perderam na Série A e chegam ao duelo entre os primeiros colocados da tabela.

Onde assistir Lazio x Milan ao vivo

No Brasil, a partida entre Lazio e Milan será transmitida pela CazéTV, no YouTube. A transmissão começa pouco antes do horário marcado para o início do jogo. O jogo começa às 13h (horário de Brasília) deste sábado, 12 de setembro. Na Itália, a partida será disputada às 18h, no horário local.

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Nos Estados Unidos, o jogo também estará disponível por Fubo, Telemundo, Paramount+, DirecTV Stream e Peacock.

Como chegam Lazio e Milan?

A Lazio chega ao confronto com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. A equipe comandada por Gennaro Gattuso venceu os três primeiros compromissos da competição e soma nove pontos, campanha que coloca o time na terceira posição antes da rodada.

O bom começo aumenta a expectativa para o confronto em casa. Mesmo com uma lista extensa de jogadores lesionados, Gattuso conseguiu manter a Lazio competitiva nas primeiras partidas da temporada.

Do outro lado, o Milan também permanece invicto. O time de Ruben Amorim soma duas vitórias e um empate nas três rodadas iniciais e ocupa a quinta colocação.

Na rodada anterior, o Milan empatou por 1 a 1 com a Juventus. O resultado manteve a equipe entre os primeiros colocados e mostrou o equilíbrio entre os clubes que brigam na parte de cima da tabela.

Pulisic é desfalque do Milan

Christian Pulisic continua fora dos planos do Milan para o confronto. O atacante americano ainda não entrou em campo pela equipe nesta temporada e também não participou das três primeiras rodadas do Campeonato Italiano.

A ausência do jogador é um dos assuntos que cercam o início de trabalho de Ruben Amorim no Milan. Enquanto Pulisic segue fora, Samuel Chukwueze ganhou espaço no elenco.

O atacante nigeriano retornou ao Milan depois de passar por empréstimo no Fulham e conquistou a confiança da comissão técnica. A tendência é que ele seja utilizado entre os titulares diante da Lazio.

Lazio tem lista de lesionados

A Lazio também terá problemas para montar a equipe. O clube possui uma lista extensa de jogadores lesionados, mas o início de campeonato mostra que Gattuso conseguiu encontrar alternativas para manter o desempenho.

O treinador tenta preservar o aproveitamento perfeito da equipe diante de um dos principais adversários da competição nesta quarta rodada.

Ficha técnica de Lazio x Milan

Competição: Campeonato Italiano 2026/27 – 4ª rodada

Data: sábado, 12 de setembro de 2026

Horário: 13h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, Roma, Itália

Transmissão no Brasil: CazéTV (YouTube)

Árbitro: Matteo Marcenaro

VAR: Francesco Meraviglia

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