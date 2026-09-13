Jogo do Benfica hoje: onde assistir Benfica x Gil Vicente (13/9)

O Benfica entra em campo neste domingo, 13 de setembro, para enfrentar o Gil Vicente pela 6ª rodada do Campeonato Português. A partida será disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 14h (de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Benfica hoje?

Benfica e Gil Vicente entram em campo no Estádio da Luz, em Lisboa, às 14h (de Brasília). O jogo vai passar no streaming Disney+.

O Benfica ocupa a vice-liderança do Campeonato Português, com 13 pontos, e chega para o confronto após golear o Moreirense por 4 a 0 na quarta-feira (9).

O técnico Marco Silva deve manter a formação utilizada nas últimas partidas. A principal dúvida está no meio-campo, com Sudakov disputando uma vaga entre os titulares. O jogador foi reserva contra o Moreirense, depois de começar jogando nos dez primeiros compromissos da temporada.

Nas laterais, Dahl ganhou espaço pelo lado esquerdo, enquanto El Karouani aparece como opção mais ofensiva. Na direita, Banjaqui deve continuar entre os titulares caso Alexander Bah ainda não esteja recuperado da lesão no braço sofrida contra o Marítimo.

O Gil Vicente, por sua vez, busca recuperação após perder em casa para o Acadêmico de Viseu. A equipe de Barcelos soma sete pontos e ocupa a sétima posição na tabela.

O técnico Luís Pinto não poderá contar com Diogo Prioste, que pertence ao Benfica e está impedido contratualmente de enfrentar o clube. Facundo Cáseres, substituto natural, foi emprestado ao Santos Laguna, do México. Com isso, Andreas Lausen deve ganhar uma oportunidade e

Como funciona a Primeira Liga de Portugal?

A Primeira Liga de Portugal, ou Campeonato Português, é a primeira divisão do futebol português, realizado anualmente desde 1934, onde times das mais diferentes regiões do país disputam em campo a tão desejada taça para encher a prateleira.

Dezoito clubes jogam as 34 rodadas em pontos corridos, divididas em dois turnos onde os times se enfrentam duas vezes, a primeira com o elenco dentro de casa e a segunda como visitante. A vitória garante três pontos, o empate um e a derrota nenhum ao perdedor. Os critério de desempate são confronto direto, saldo de gols em confrontos diretos, mais gols, saldo de gols e gols marcados.

Após as 34 rodadas, o primeiro colocado ganha o título de campeão português e a vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o segundo lugar vai para as qualificatórias. O terceiro lugar garante a vaga para a fase de grupos da Liga Europa e o quarto na Conference League.

Na parte de baixo, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

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