Onde vai passar o jogo do Real Madrid x Rayo Vallecano

O jogo de hoje entre Real Madrid e Rayo Vallecano terá início em 12 de setembro de 2026, às 16h

O Real Madrid enfrenta o Rayo Vallecano neste sábado, 12 de setembro, pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida será disputada no Santiago Bernabéu, em Madri, e coloca frente a frente duas equipes que chegam ao confronto com objetivos diferentes na competição. Veja o horário e onde assistir Real Madrid x Rayo Vallecano ao vivo no Brasil, além das prováveis escalações e das informações sobre os times.

Onde assistir Real Madrid x Rayo Vallecano no Brasil

A transmissão de Real Madrid x Rayo Vallecano para o público brasileiro pode ser acompanhada pelos canais e plataformas que detêm os direitos de transmissão de La Liga no país. O jogo começa às 16h (horário de Brasília).

O Rayo Vallecano visita o Santiago Bernabéu poucos dias antes do dérbi do Real Madrid contra o Atlético de Madrid. Os Blancos vêm de dois jogos duros e físicos contra o Betis e a Inter de Milão, então José Mourinho provavelmente utilizará seu elenco e dará descanso a alguns jogadores.

Passo a passo para assistir

1 – Acesse a plataforma de transmissão disponível para o Campeonato Espanhol no Brasil.

2 – Faça login com sua conta ou assine o serviço, caso seja necessário.

3 – Procure pela programação de La Liga.

4 – Localize a partida entre Real Madrid e Rayo Vallecano.

5 – Acesse a transmissão no horário marcado para o início do jogo.

Como chegam Real Madrid e Rayo Vallecano

O Real Madrid chega para a quinta rodada do Campeonato Espanhol com nove pontos conquistados nas quatro primeiras partidas. A equipe ocupa a quarta posição e começou a competição com três vitórias consecutivas.

A sequência teve triunfo por 2 a 1 sobre o Espanyol, vitória por 4 a 1 diante da Real Sociedad e goleada por 4 a 0 contra o Málaga. O primeiro resultado negativo veio diante do Real Betis, que venceu por 1 a 0.

A equipe madrilenha, porém, voltou a vencer no meio de semana. Pela Liga dos Campeões, derrotou a Inter de Milão por 2 a 1 e chega ao duelo deste sábado buscando manter o bom momento.

O técnico José Mourinho terá algumas opções de volta ao elenco. Arda Güler, Bernardo Silva e Eduardo Camavinga ficaram fora do compromisso europeu por suspensão, mas estão disponíveis para a partida pelo Campeonato Espanhol.

O goleiro Andriy Lunin também retorna após se recuperar de uma doença. Raúl Asencio, por sua vez, voltou a ser relacionado depois de se recuperar de uma lesão no joelho sofrida durante a pré-temporada.

O Real Madrid ainda conta com desfalques. Éder Militão segue fora por causa de um problema muscular, enquanto Rodrygo se recupera de uma lesão no joelho. Ferland Mendy também permanece afastado, tratando uma lesão no quadril.

A provável escalação indicada para o Real Madrid é: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen e Cucurella; Valverde e Bernardo Silva; Güler, Bellingham e Vinicius Júnior; Mbappé.

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