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Jogo do Cruzeiro hoje: onde assistir Santos x Cruzeiro e transmissão sábado

Jogo na Vila começa às 21h; Neymar não joga

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Santos x Cruzeiro ao vivo Santos x Cruzeiro ao vivo - Foto: Getty Images
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Neste sábado, Santos e Cruzeiro se enfrentam a partir das 21h (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, em Santos. Confira as informações da transmissão da partida e onde vai passar o jogo do Santos x Cruzeiro ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Santos x Cruzeiro ao vivo

O jogo entre Santos e Cruzeiro hoje vai ser transmitido pelo SporTV e Premiere, a partir das 21h, no horário de Brasília. O SporTV transmite a partida na TV por assinatura. No pay-per-view, o Premiere também exibe o confronto, mas é preciso ser assinante.

A partida coloca frente a frente duas equipes que chegam ao confronto em momentos diferentes no Brasileirão. O Santos ocupa a 12ª posição, com 32 pontos, enquanto o Cruzeiro busca se manter entre os primeiros colocados da competição.

Quem joga hoje pelo Santos x Cruzeiro? Veja a possível escalação do jogo deste sábado:

Santos: Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, João Ananias e Luan Peres; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Benjamín Rollheiser; Rony e Thaciano. Técnico: Cuca.

Cruzeiro: Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo e Gabriel Rojas (Lucas Villalba); Lucas Romero, Gerson, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Keny Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Artilheiros do Brasileirão 2026

A artilharia do Campeonato Brasileiro Série A está com os seguintes jogadores após as rodadas disputadas até o momento:

Athletico-PR – Viveros – 17 gols

Flamengo – Pedro – 15 gols

Grêmio – Carlos Vinícius – 10 gols

Santos – Gabigol – 10 gols

Fluminense – John Kennedy – 9 gols

Flamengo – Samuel Lino – 9 gols

Coritiba – Breno Lopes – 8 gols

Palmeiras – Flaco López – 8 gols

São Paulo – Luciano – 8 gols

Bahia – Luciano Juba – 8 gols

Coritiba – Pedro Rocha – 8 gols

Botafogo – Arthur Cabral – 7 gols

Botafogo – Danilo – 7 gols

São Paulo – Calleri – 7 gols

Remo – Jajá – 7 gols

Cruzeiro – Kaio Jorge – 7 gols

Cruzeiro – Matheus Pereira – 7 gols

Palmeiras – Maurício – 7 gols

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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