Assistir jogo do Brasil hoje x Camarões no FIFA Plus de graça na Copa do Mundo 2022

Pela última rodada do grupo G na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira para enfrentar Camarões, elenco africano que briga pelas oitavas. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail. Com transmissão do jogo do Brasil hoje na TV e online de graça, descubra como assistir no FIFA Plus, canal oficial da Copa do Mundo na internet.

Como assistir jogo do Brasil hoje no FIFA Plus?

O torcedor pode sintonizar o FIFA Plus para assistir ao jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo. É de graça e dá para assistir tanto no celular, computador ou outros dispositivos móveis.

Para a Copa do Mundo do Catar, a FIFA resolveu presentear os brasileiros. O serviço de streaming está com sinal aberto em todos os jogos, ou seja, não é preciso pagar nada para assistir a programação.

Basta se inscrever com email, senha, nome completo e data de nascimento para ter acesso à página.

Quer saber como assistir ao jogo do Brasil hoje no FIFA Plus? Confira o passo a passo em cada plataforma.

1 - No site da FIFA

É bem simples de sintonizar o FIFA Plus pelo computador. Basta acessar o site (www.fifa.com/fifaplus), clicar em "Registre-se" se você ainda não é cadastrado. Se já tem a conta no portal, então é só digitar o email e a senha no espaço requisitado.

O site da FIFA pede o nome completo do torcedor, data de nascimento e email. Assim que completar a ficha de cadastro, é só entrar no mosaico principal e escolher o jogo para assistir.

Se preferir, pode assistir pelo site da FIFA também no celular, pelo navegador, como no tablet.

2 - No aplicativo do FIFA Plus

Outra simples maneira de assistir o jogo do Brasil hoje no FIFA Plus é pelo celular. Procure na loja de aplicativos, Android ou iOS, e baixe o app.

Se já tem cadastro no site é só preencher o requisito. Caso contrário, clique em "registre-se" e faça a sua conta.

Daí, é só escolher o confronto no mosaico e curtir ao vivo.

Quanto custa o FIFA Plus?

O FIFA Plus é totalmente de graça, o torcedor não paga nada para assistir aos jogos da Copa do Mundo no serviço de streaming.

O torcedor só deve se cadastrar com email e a senha no site oficial da FIFA para ter acesso completo à plataforma da entidade de futebol. Entretanto, como o streaming ainda está em fase de testes, é possível que erros aconteçam nas transmissões.

Além disso, alguns jogos podem não ter narração ou comentários em português.

Quem o Brasil vai pegar nas oitavas de final?

A depender da posição em que terminar no grupo, a Seleção Brasileira pode jogar contra Portugal, Coreia do Sul, Gana ou Uruguai, integrantes do grupo H na Copa do Mundo.

A partida das oitavas de final da Copa do Mundo pode ser na segunda-feira (05 de dezembro) ou na terça (06 de dezembro), às 16h, horário de Brasília), no Estádio 974 ou Lusail, a definir.

Se vencer Camarões nesta sexta-feira, o Brasil garante a liderança no grupo G.

Acompanhe todas as notícias da Copa do Mundo no portal DCI.