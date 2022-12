Time de Camarões é bom? Conheça o 3º adversário do Brasil na Copa

Elenco de Camarões será o terceiro adversário na fase de grupos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar

Pela terceira vez, as seleções de Brasil e Camarões se encontram em uma Copa do Mundo. O elenco africano é o terceiro adversário da Seleção Brasileira no Catar. Mas o time de Camarões é bom? Na próxima sexta-feira, eles disputam a terceira rodada do grupo G. Saiba o que esperar da equipe.

O time de Camarões é bom?

Sem favoritismo, a seleção de Camarões disputa a Copa do Mundo como uma incógnita. Tem bons jogadores, mas pode não alcançar as oitavas de final. Se de fato acontecer, será mais uma zebra do futebol.

Dentro de campo, Camarões pode ter atletas muito bem treinados e de renome no futebol europeu, mas a desorganização é evidente, assim como erros na finalização e troca de passes, por exemplo, atrapalham o rendimento na partida. Tem raça, mas falta habilidade e técnica.

No jogo contra a Suíça, pela primeira rodada, Camarões foi superior em todo primeiro tempo. O time apareceu muito bem para levar perigo ao goleiro Sommer. No segundo tempo, entretanto, os suíços retomaram o controle do jogo para vencerem com 1 a 0, gol do atacante Embolo.

Já na partida contra a Sérvia, a equipe africana mostrou outra face. Antes da bola rolar, o goleiro Onana deixou a delegação por decisão da própria comissão técnica. Epassy assumiu a posição.

O segundo tempo trouxe um Camarões forte e que procurava gols a todo instante. Em 3 a 3, o empate deixou tudo em aberto para as três seleções do grupo Castelletto, Aboubakar e Choupo-Moting marcaram.

Contra o Brasil, a Seleção de Camarões precisa se esforçar no trabalho ofensivo para garantir a vitória e consequentemente lutar pela vaga nas oitavas. Mesmo desorganizado em alguns dos seus setores, o elenco poderá surpreender a Seleção Brasielira.

Quem são os destaques de Camarões?

Os destaques da seleção de Camarões são Toko Ekambi, Choupo-Moting, Pierre Kunde e Anguissa na Copa do Mundo do Catar, a vigésima segunda etapa da competição na história.

Na busca por seu primeiro título, a equipe africana convocou os melhores jogadores para defender o elenco na fase de grupos e, consequentemente, brigar pela classificação até as oitavas de final.

Toko Ekambi, do Lyon, e Choupo-Moting, do Bayern de Munique, tomam a linha de frente no ataque. Os atletas serão responsáveis por buscarem os gols na partida. Já Kunde, do Olympiacos, e Anguissa, do Napoli, planejam as jogadas e passes para levar à bola até os atacantes.

Anguissa é destaque no futebol do Napoli, equipe que lidera o Campeonato Italiano. Já Kunde, com apenas 27 anos, é um dos novos destaques do cenário internacional.

Convocação de Camarões para a Copa do Mundo

Vinte e seis jogadores foram convocados para defender a Seleção de Camarões na Copa do Mundo do Catar.

GOLEIROS: Onana (Inter de Milão), Epassy (Abha) e Ngapandouetnbu (Olympique de Marseille).

DEFESA: Nkoulou (Aris), Ebosse (Udinese), Tolo (Seattle Sounders), Mbaizo (Philadelphia Union), Fai (Al-Tai), Castelletto (Nantes), Wooh (Rennes) e Onguene (Eintracht Frankfurt).

MEIAS: Ondoa (Hannover), Gouet (Mechelen), Kunde (Olympiacos), Hongla (Verona), Anguissa (Napoli) e Ntcham (Swansea).

ATACANTES: Nkoudou (Besiktas), Aboubakar (Al-Nassr), Mbeumo (Brentford), Nsame (Young Boys), Toko Ekambi (Lyon), Ngamaleu (Dynamo Moscow), Choupo-Moting (Bayern de Munique), Bassogog (Shanghai Shenua) e Marou (Coton Sport).

Provável escalação de Camarões contra o Brasil

Enquanto a Seleção Brasileira tem desfalques importantes para o jogo desta sexta-feira, a equipe de Camarões poderá contar com todos os atletas do seu plantel.

O técnico de Camarões, Rigobert Song, deve manter a mesma escalação da partida contra a Sérvia, onde as seleções empataram em 3 a 3 na segunda rodada do grupo G.

Provável escalação de Camarões: Epassy; Fai, Castelletto, N'Koulou, Nouhou Tolo; Zambo Anguissa, Hongla, Kunde; Mbeumo, Toko Ekambi e Choupo-Moting.

Retrospecto de Brasil x Camarões

Em toda a história do futebol, Camarões e Brasil se enfrentaram em sete oportunidades. Os dados são do jornal gaúcho GZH.

Dois destes encontros foram na Copa do Mundo da FIFA, enquanto outros dois aconteceram na Copa das Confederações, uma nos Jogos Olímpicos e outros dois como amistosos.

A primeira vez que brasileiros e camaroneses disputaram em campo foi em 1994, na Copa do Mundo da FIFA, pela segunda rodada da fase de grupos. Com gol de Romário, Márcio Santos e Bebeto, a Seleção Brasileira venceu no Stanford Stadium, nos Estados Unidos, por 3 a 0.

Já em 2014, também na fase de grupos do Mundial da FIFA, o Brasil venceu por 4 a 1 os camaroneses com gols de Neymar, duas vezes, Fred e Fernandinho.

