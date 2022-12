Jogo do Brasil hoje vai passar na Globo que horas? Como assistir de graça a Copa do Mundo 2022

Jogo do Brasil hoje vai passar na Globo que horas? Como assistir de graça a Copa do Mundo 2022

O jogo do Brasil hoje vai passar na Globo por todos os estados do país. O torcedor vai assistir a partida contra Camarões na terceira e última rodada do grupo G pela Copa do Mundo do Catar, direto do Estádio Lusail. Os detalhes de como assistir na Globo, a equipe de transmissão e que horas sintonizar você confere a seguir.

Que horas o jogo do Brasil hoje vai passar na Globo?

A transmissão do jogo do Brasil hoje na Globo pela Copa do Mundo vai começar a partir das 15h30 (Horário de Brasília), direto do Estádio Lusail, no Catar.

Como manda a tradição, Galvão Bueno é quem narra a partida ao lado dos comentaristas Junior, Ana Thaís Matos, Roque Junior e Paulo César de Oliveira na Central do Apito par analisar os lances e a arbitragem.

Antes da bola rolar, repórteres trazem todas as informações da Seleção Brasileira para o jogo contra Camarões como as escalações, quem está fora, como está a situação de Neymar e como será a próxima partida nas oitavas de final, além de entrevistas e quadros especiais.

Para quem é assinante da TV paga, acompanhe os números do canal entre as operadoras:

SKY: 5 / 4 / 10 / 12 / 404 / 405 / 410 / 412

CLARO TV: 24 / 524 / 18 / 19 / 21 / 13 / 501 / 504 / 503

OI TV: 04 / 05 / 10 / 12 / 13

VIVO TV: 201 / 204 / 205 / 210 / 213 / 5 / 305

Como assistir a Globo no celular?

Sabia que, além de acompanhar a Rede Globo na televisão, também dá para ver de graça no celular? É isso mesmo torcedor, inclusive assistir ao jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo.

A plataforma GloboPlay, serviço de streaming da emissora carioca, retransmite o conteúdo da Globo de graça e ao vivo 24hrs. Não é preciso ser assinante para sintonizar no produto.

O torcedor deve acessar a plataforma pelo site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo no celular, Android ou iOS, fazer o cadastro na Conta Globo ou, se preferir, acessar através da conta Globo, Apple ou Facebook.

Depois de cadastrado, é só escolher a opção "Agora na TV" e na sequência o canal da Globo na programação ao vivo. Dá para assistir toda a programação, além do jogo do Brasil hoje na Copa do Mundo.

O que esperar do jogo do Brasil hoje contra Camarões?

A Seleção Brasileira é a favorita no duelo desta sexta-feira, contra Camarões.

Mesmo com jogadores reservas, o elenco deve garantir os três pontos para carimbar o passaporte até as oitavas em primeiro lugar no grupo. Gabriel Jesus, Antony e Martinelli serão os responsáveis pelo ataque brasileiro.

Do outro lado, Camarões também pode levar perigo ao Brasil principalmente com os atletas Toko Ekambi e Choupo-Moting, os dois principais jogadores na linha de frente. Mesmo com erros de finalização e passes, Camarões pode surpreender já que possui grande atletas de qualidade.

Quem levará a melhor no jogo de hoje?

Provável escalação do Brasil: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

Provável escalação de Camarões: Epassy; Fai, Castelletto, N'Koulou, Nouhou Tolo; Zambo Anguissa, Hongla, Kunde; Mbeumo, Toko Ekambi e Choupo-Moting.

Acompanhe mais notícias da Copa do Mundo do Catar no DCI.