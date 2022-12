Confira como assistir o jogo do Brasil hoje no canal do Casimiro. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo CBF

Assistir o jogo do Brasil hoje x Camarões no canal do Casimiro no Youtube | Copa do Mundo 2022

Assistir o jogo do Brasil hoje x Camarões no canal do Casimiro no Youtube | Copa do Mundo 2022

Nesta sexta-feira (02/12), a Seleção Brasileira enfrenta Camarões pela terceira e última rodada do grupo G na Copa do Mundo do Catar. Com início às 16h (Horário de Brasília), o jogo do Brasil hoje vai ser no Estádio Lusail, mesmo local que receberá a final da Copa. Com transmissão no canal do Casimiro, saiba como assistir ao vivo a partida e de graça.

+ Time de Camarões é bom? Conheça o 3º adversário do Brasil na Copa

Como assistir o jogo do Brasil hoje no canal do Casimiro?

O jogo do Brasil hoje vai passar no canal do Casimiro no Youtube, no canal do CazéTV, como na Twitch, plataforma gratuita de vídeos. É de graça e o torcedor não precisa se inscrever.

Casimiro é o maior streamer do Brasil. Em seu canal na internet, em parceria com a FIFA, o influenciador transmite um jogo por dia da Copa do Mundo, incluindo os confrontos da Seleção Brasileira.

Além de contar com os comentários do streamer, Luis Felipe Freitas é quem narra a partida ao lado dos ex-jogadores Juninho Pernambucano, Marcelo, Edmilson, Emerson, Gilberto e Junior Baiano. Cada dia um craque estará na mesa de transmissão.

Quer saber como assistir ao jogo do Brasil hoje no canal do Casimiro no Youtube? Confira o passo a passo.

1) Acesse o site www.youtube.com e procure na busca por "Casimiro" ou "CazéTV". Pode ser tanto no computador, pelo navegador, como também pelo aplicativo do celular, tablet ou smartv.

2) Ao encontrar o ícone do Cazé TV, com o símbolo do verificado, entre no perfil do streamer. O torcedor logo vai avistar a live (escrito ao vivo em vermelho) com o jogo do Brasil hoje. Clique e espere carregar.

3) Assim que a imagem carregar, o torcedor pode assistir de graça como quiser e onde preferir, seja em casa, no trabalho ou até no carro. Não é necessário se inscrever.

Se você gosta de acompanhar pelo celular, pode ver tudo no aplicativo do Youtube.

Provável escalação do Brasil contra Camarões

O técnico Tite deve optar por poupar os seus principais jogadores nesta sexta-feira contra Camarões.

Já classificado, o comandante vai utilizar reservas como o goleiro Ederson, o lateral Daniel Alves, que será o capitão do Brasil hoje, além dos atacantes Gabriel Jesus e Martinelli.

Neymar, lesionado, continua se recuperando assim como Danilo, lateral.

Provável escalação do Brasil: Ederson; Dani Alves, Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Fred e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Martinelli.

Que dia o Brasil joga nas oitavas?

A Seleção Brasileira vai jogar nas oitavas de final ou na segunda-feira (05 de dezembro) ou na terça (06 de dezembro), podendo enfrentar Portugal, Coreia do Sul, Gana ou Uruguai.

Como a terceira rodada termina nesta sexta, as posições serão definidas e dessa maneira o elenco brasileiro vai descobrir contra quem vai jogar no mata-mata.

Ambos os confrontos na segunda e terça-feira serão jogados às 16h (horário de Brasília), no Estádio 974 ou Estádio Lusail, a depender dos dias.

+ É bom? Saiba quem é o goleiro de Camarões que enfrenta o Brasil hoje