Assistir o jogo da Sérvia hoje x Bahrein no amistoso da Copa 2022

A Sérvia está no grupo com Brasil, Camarões e Suíça, enquanto Bahrein está fora do Mundial.

No mesmo grupo que o Brasil na Copa do Mundo, a Sérvia enfrenta a seleção de Bahrein nesta sexta-feira, em amistoso preparatório para a competição da FIFA. No Al Muharraq Stadium, o jogo da Sérvia hoje começa às 13h (Horário de Brasília) por isso confira onde assistir ao amistoso ao vivo.

Leia também: Quantos graus faz no Catar? Previsão para a Copa do Mundo 2022

Onde vai passar jogo da Sérvia hoje ao vivo em amistoso

O jogo da Sérvia hoje tem transmissão do Sportv 3 e GloboPlay, a partir das 13h (Horário de Brasília) ao vivo em todo o país.

Com exclusividade, o canal do Sportv é quem exibe o amistoso internacional nesta sexta-feira por todos os estados do Brasil. É só sintonizar a emissora entre as operadoras de TV fechada se você é assinante.

Se prefere assistir no dispositivo móvel, dá para sintonizar também no GloboPlay, plataforma de streaming disponível para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Acesse o site www.globoplay.globo.com.br para tornar-se membro da plataforma.

FICHA TÉCNICA:

Data: Sexta-feira, 18 de novembro de 2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Al Muharraq Stadium

Onde assistir: Sportv 3 e GloboPlay

+ Tatuagem dos jogadores da Seleção Brasileira: veja 17 desenhos

Quando vai ser a estreia da Sérvia na Copa do Mundo?

A Sérvia tem estreia na Copa do Mundo marcada para a quinta-feira, 24 de novembro, contra o Brasil pela primeira rodada do grupo G. O palco do embate será o Estádio Lusail, no Catar, às 16h (Horário de Brasília).

Também estão no grupo G as seleções de Suíça e Camarões. Elas vão brigar na mesma chave por três rodadas em pontos corridos, onde o vencedor de cada jogo ganha 3 pontos e o empate garante apenas 1 para ambos os times envolvidos.

Ao fim da terceira rodada, as duas melhores equipes vão para as oitavas de final, onde poderão brigar no mata-mata em busca das quartas, semis e a tão esperada final.

A Sérvia quer o primeiro título de Copa do Mundo.

Leia mais no portal DCI:

Que horas é o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 no Catar

Tabela completa de jogos da Alemanha na Copa do Mundo 2022

Guia completo de onde assistir a Copa do Mundo do Catar 2022