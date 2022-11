Tatuagem dos jogadores da Seleção Brasileira: veja 17 desenhos

Confira as tatuagens dos principais atletas do Brasil na Copa do Mundo do Catar em novembro e dezembro

Jogadores de futebol são conhecidos não apenas por seu potencial com a bola nos pés, mas também por sua luxuosa vida fora dos gramados. Nas redes sociais pode-se acompanhar o dia a dia com roupas de grife, acessórios, penteados, carros e também o estilo, incluindo desenhos e riscados no corpo. Conheça a tatuagem dos jogadores da Seleção Brasileira e um pouco do que dizem.

Tatuagem dos jogadores da Seleção Brasileira

País do futebol, a Seleção Brasileira reúne alguns dos melhores e maiores jogadores da atualidade dentro de campo. Neymar, o goleiro Alisson, Antony, Casemiro, Vini Junior, Rodrygo, Marquinhos e Daniel Alves.

Além da experiência e da qualidade dentro de campo, a vida dos atletas brasileiros também chama a atenção fora dos gramados. Muitos torcedores têm a curiosidade sobre as tatuagens dos jogadores de futebol.

A seguir, confira algumas das tatuagens dos principais atletas da Seleção Brasileira.

Neymar tem tatuagem na mão - Tatuagem dos jogadores

O atacante principal da Seleção Brasileira, Neymar, é um verdadeiro catálogo de tatuagens. O camisa 10 tem desenhos artísticos que representam momentos da sua vida e também frases que marcam a sua carreira.

Na mão esquerda, o rosto de um leão está marcado. Em sua nuca, a frase "tudo passa" lembra o jogador de que toda a fase ruim e os momentos vão passar. Próximo da orelha, uma cruz.

Nas costas, Neymar tem uma verdadeira seleção de desenhos e frases. "Blessed" é a tatuagem que abre as costas, realizada em 2013 quando entrou para o Barcelona. No meio das costas, o atleta do PSG também tem a frase "Be your hero", que significa "Seja o seu herói", além de figuras do desenho japonês "Dragon Ball Z".

Nos braços, a palavra "Fé" está estampada. Já na perna tem "As pessoas não entendem o quão obcecado eu sou em vencer".

Vini Júnior tem tatuagem com crítica ao racismo

Craque do Real Madrid e responsável pelo gol do título na Champions League em 2021/22, contra o Liverpool, Vinícius Junior também faz parte do elenco titular da Seleção Brasileira.

Com apenas 22 anos, Vini é um dos grandes nomes do futebol. Assim como Neymar, ele também possui muitas tatuagens em seu corpo. A principal é que tem na parte posterior da coxa com a frase "Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá guerra" e a imagem de um punho fechado logo abaixo. A arte foi feita em 05 de janeiro de 2021. A frase é de Haile Selassie, imperador da Etiópia na década de 30.

No ombro, tem a imagem de Jesus Cristo e os dizeres "Verás que um filho teu não foge à luta”. Na perna, Vini tem também a tatuagem "Abençoado por Deus... 2000". Já na parte do antebraço, tem o rosto de um leão tatuado.

Gabriel Jesus tem tatuagem para a mãe - Tatuagem dos jogadores

O atacante do Arsenal, Gabriel Jesus, também não fica atrás no quesito tatuagens. Com apenas 25 anos, Jesus faz sucesso no futebol e é um dos melhores jogadores do futebol inglês na atualidade.

No ombro, Gabriel tem a imagem da mãe, Vera, retratada. Já no peito ele traz um trecho da música "A Vida é o Desafio", do Racionais MG.

"Sempre fui sonhador, é isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol, vai vendo".

Já no braço, Gabriel Jesus tem uma tatuagem em conjunto com Neymar, que retrata um garoto em busca do seu sonho de se tornar jogador de futebol.

Tatuagem de Éder Militão durou 5 horas no processo - Tatuagem dos jogadores

O zagueiro da Seleção Brasileira, Éder Militão, é um dos craques do Real Madrid e também responsável pela conquista do título na Champions League em 2022.

Além do belo futebol em campo, o brasileiro também tem estilo fora dos gramados. Nas costas, Militão exibe o desenho da

De acordo com o tatuador responsável, Adão Rosa, a sessão foi de 5 horas para terminar de retocar o desenho de Ave Maria, uma homenagem a mãe de Jesus. Na nuca, próximo à orelha, Militão também tem a palavra "patience", ou paciência em português.

Ederson tem nome dos filhos gravado no peito

O goleiro reserva da Seleção Brasileira, Ederson, também tem muitas tatuagens que aguçam a curiosidade dos torcedores.

Nas redes sociais, é possível observar flashes do goleiro do Manchester City sem camisa, onde as tatuagens aparecem por todo o corpo do atleta. Os desenhos vão do rosto de um leão, o número 1993 junto com o que parece ser um anjo com asas, além de um gavião e uma bola de futebol.

No pescoço, Ederson tem uma flor ao lado de uma caveira. Já no peito, a imagem de uma ave simbolizando paz com os dizeres "I belong to Jesus" ou "Eu pertenço à Jesus", além dos nomes dos filhos Henrique, Yasmin e Laura.

Daniel Alves tem diferentes tatuagens pelo corpo - Tatuagem dos jogadores

Um dos jogadores mais tatuados na Seleção Brasileira é sem dúvidas Daniel Alves. O veterano de 39 anos foi convocado para a Copa do Mundo em 2022 no Catar e gerou críticas ao técnico Tite pela escolha.

O lateral direito joga no Pumas, do México, em 2022. O seu desempenho, entretanto, não é dos melhores. Já o seu estilo fora dos gramados segue em alta. No corpo, tatuagens com diferentes significados e várias maneiras, cores e traços.

Nas mãos, uma flor na mão é possível observar. Já nas pernas, próximo da área da panturrilha, um leão e uma gaiola com um pássaro fora. Já no corpo, como peito, como o seu nome e dizeres em números romanos.

Além disso, após ganhar o ouro olímpico no Japão em 2021, o craque fez uma tatuagem na nuca com as costas dos Jogos Olímpicos para lembrar sempre da conquista.

Quando é a estreia da Seleção Brasileira na Copa?

A Seleção Brasileira estreia na próxima quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia na primeira rodada do grupo G na primeira fase. No Estádio Lusail, no Catar, o jogo começa às 16h (Horário de Brasília).

O Brasil está no grupo G com Sérvia, Suíça e Camarões. Serão três jogos na fase de grupos em pontos corridos, onde somente os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Nas oitavas de fila, a Seleção pode jogar contra Portugal, Gana, Coréia do Sul ou Uruguai, a depender das posições de cada equipe.

O Brasil também joga nos dias 28 de novembro contra a Suíça e depois dia 02, sexta-feira, contra Camarões.

