Atlético-CE x Icasa: onde assistir, horário e escalações – 12/01

As equipes de Atlético-CE x Icasa entram em campo nesta quarta-feira, 12/01, com a bola rolando às 15h (horário de Brasília), pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Cearense jogando no Estádio Domingão. Com transmissão do de hoje, saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Atlético-CE x Icasa: O Youtube do FCF TV, disponível de graça, vai transmitir o jogo de hoje pelo Campeonato Cearense ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio Domingão, cidade de Horizonte

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube de graça

Depois de estrear com derrota para o Maracanã na primeira rodada, o Atlético-CE volta a jogar nesta quarta-feira disposto a virar o jogo em seu favor para subir na classificação. Neste momento, o elenco aparece em sétima posição, na zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Icasa também foi derrotado depois de perder para o Crato no último domingo pela primeira rodada da competição cearense. Dessa maneira, precisa da vitória de qualquer modo se quiser continuar brigando por uma vaga na competição principal.

Escalações de Atlético-CE e Icasa:

O confronto desta quarta-feira promete ser equilibrado, com as duas equipes preparadas com os seus melhores jogadores para garantir a vitória.

Atlético-CE: Dionathan; Franklin, Yuri Garcia, Murylo Benini, Eduardo Bahia; Ronald, Hércules, Rafael Bizinga, Ewerton Potiguar; Claudivan, Maicom Jesus

Icasa: Cesar Tanaka; Negrete, Gabriel, Vinicius; Anderson Cachorrão, Leandro Mendes, Silvano; Guidio, Lucas, Felipinho, Tiago

