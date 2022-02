Bangu x Audax: onde assistir e horário do Campeonato Carioca hoje 24/02

Bangu x Audax se enfrentam nesta quinta-feira, 24/02, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), no Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, pela nona rodada do Campeonato Carioca Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Bangu x Audax

O jogo do Bangu x Audax hoje contará com transmissão no pay-per-view Cariocão Play, a partir das 15h30 (Horário de Brasília).

A partida pode ser assistida através do PPV do Cariocão Play, somente para assinantes, disponível pelo site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo nos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Data: 24/02/2022

Horário: 15h30(Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro

Transmissão: PPV do Cariocão Play

Como estão as equipes na temporada?

O Bangu acabou derrotado pelo Nova Iguaçu durante o último fim de semana no Campeonato Carioca. Agora, o elenco busca a redenção nesta quinta-feira, pela abertura da nona rodada, garantindo a vitória na competição. Em nono lugar, tem 6 pontos oriundos de uma vitória, três empates e quatro derrotas.

Enquanto isso, o Audax vem em oitavo lugar com 7 pontos isto, é, tem dois jogos vencidos, um empate e cinco derrotas na competição. Na última rodada, entretanto, o grupo acabou derrotado pelo Vasco mesmo jogando em casa, buscando a recuperação hoje.

Escalação de Bangu e Audax

Nenhuma das equipes tem novas baixas.

Bangu: Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Raí, Lucas Oliveira; Renatinho, Denilson, Nascimento, Baggio; Daniel Dias, Luís Araújo

Audax: Max; Lucas, Cassius, Thomas, João Victor; Romarinho, Fernando Medeiros, Hugo Sanches; Carlinhos, Fidel, Grafite

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.