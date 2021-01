Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir e escalações do jogo (31/01)

O Barcelona recebe neste domingo (31), às 17h, no Camp Nou, o Athletic Bilbao pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol. Depois de disputarem o título da Supercopa da Espanha no começo do mês com a vitória do Bilbao, agora entram em campo em busca dos três pontos da competição nacional. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Barcelona x Athletic Bilbao: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

+ Relembre as finais mais emocionantes da história da Libertadores

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de Barcelona x Athletic Bilbao

Os desfalques do Barcelona continuam sendo Dest, Piqué, Coutinho e Ansu Fati por motivos de lesão. Entretanto, em entrevista coletiva o técnico Koeman deixou em aberto a possibilidade de Sergi Roberto aparecer em campo neste domingo.

Possível Barcelona: Ter Stegen; Lenglet, Araújo, Dest, Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Dembele, Messi, Griezmann.

Iñigo Vicente segue afastado por testar positivo para covid-19. Entretanto, Yuri Berchiche está de volta ao elenco e Balenziaga fora por motivos de lesão.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Capa, Yeray, Nuñez, Lekue; De Marcos, Vencedor, Muniain, Dani García; Williams, Raul García.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também traz outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Real Valladolid 1 x 3 Huesca

Eibar 0 x 2 Sevilla

Real Madrid 1 x 2 Levante

Valencia 1 x 0 Elche

Villarreal 1 x 1 Real Sociedad

Getafe x Alavés – 10h

Cádiz x Atlético de Madrid – 12h15

Granada x Celta de Vigo -14h30

Betis x Osasuna – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Barcelona está em 4ª posição do Campeonato Espanhol, com trinta e sete pontos. Com o tropeço do Real Madrid, a equipe da Catalunha pode terminar a rodada em segundo lugar com quarenta na conta. Visando a liderança, o time também torce por uma derrota do Atléti. Por fim, nas oitavas da Champions League, joga contra o PSG.

Enquanto isso, o Bilbao busca se aproximar das primeiras posições em cada nova rodada. Dessa maneira, venceu sete jogos, empatou três e perdeu nove. Em 10º com vinte e quatro pontos, pula duas posições com o resultado positivo em seu favor.