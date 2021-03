Barcelona x Sevilla: saiba onde assistir ao jogo da Copa do Rei (03/03)

Barcelona x Sevilla – Nesta quarta-feira (03), Barcelona e Sevilla se enfrentam a partir das 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, no jogo de volta da semifinal na Copa do Rei. Na primeira partida, o Sevilla venceu por 2 a 0. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Barcelona x Sevilla: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam as equipes para o jogo?

Pelo Campeonato Espanhol, o Barcelona aparece em segundo lugar com cinquenta e três pontos no total, ou seja, cinco a menos que o líder Atlético de Madrid. Agora, precisa continuar vencendo se quiser continuar no páreo para garantir o título desta temporada. Ademais, no confronto desta quarta, o técnico Koeman não pode contar com Sergi Roberto, Ansu Fati, Coutinho e Pjanic.

Em 4º com quarenta e oito está o Sevilla. Mesmo com muitos pontos em diferença, o time da Andaluzia continua na lista de favoritos para ganhar o Campeonato devido ao bom desempenho apresentando em campo. Então, o Sevilla não tem disponível em seu plantel Acuna e Ocampo.

Últimos jogos de Barcelona e Sevilla

Coincidentemente, a última partida de cada equipe foi justamente um encontro entre os dois pelo Campeonato Espanhol no sábado (27), pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, por 2 a 0, o time da Catalunha garantiu os três pontos.

