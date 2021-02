Bayern de Munique: relembre a conquista do Mundial de Clubes em 2013

Não é a toa que o Bayern de Munique é considerado o gigante alemão. Repleto de história, o time bávaro é uma máquina de conquistar troféus. Ao todo, possui em seu plantel 30 títulos alemães, além de 3 Champions League e 20 taças da Copa da Alemanha. Em 2013, alcançou o feito de ser a primeira equipe alemã a conseguir a tríplice coroa, fechando o ano com o Mundial de Clubes. Então, relembra como foi o ano do Bayern e a conquista do primeiro título mundial.

A temporada 2012/13 do Bayern de Munique

O ano de 2012 foi complicado para o Bayern de Munique. Sem conquistar o título nacional e derrotado na final da Champions League pelo Chelsea nos pênaltis, o Bayern iniciou a temporada 2012/13 com o pé direito, determinado a virar o jogo e conquistar todos os títulos em questão. Mas o que torcedor não contava era que o resultado seria ainda melhor que o esperado.

As peças do plantel foram fundamentais em cada conquista, com craques em campo e Jupp Heynckes, um grande técnico no comando. Ao fim, tornou-se campeão do Campeonato Alemão, Champions League, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha, Supercopa da UEFA e garantiu o seu primeiro título no Mundial de Clubes.

Time do Bayern em 2012/13: Manuel Neuer; Phillip Lahm, Dante, Boateng, Alaba; Javi Martinez, Schweinsteiger, Robben, Thomas Muller; Ribery e Mandžukić.

A conquista da Champions League em 2013

Mais uma vez, o Bayern alcançou a final da competição da UEFA sob o comando do técnico Jupp Heynckes. Entretanto, o rival desta vez era um velho conhecido, o também alemão Borussia Dortmund. O confronto aconteceu no dia 25 de maio de 2013, no Estádio Wembley, em Londres. Para chegar até a grande decisão, o Bayern terminou a fase de grupos em primeiro lugar com treze pontos enfrentando Valencia, Lille e BATE Borisov. Bateu o Arsenal nas oitavas, depois a Juventus, o Barcelona e, por fim, protagonizou o clássico contra o Dortmund.

Os gols saíram apenas na segunda etapa de jogo. O croata Mandžukić abriu o placar mas, sete minutos depois, Gundogan deixou tudo igual. Porém, nos minutos finais, Robben colocou o time de Munique na frente, consagrando o Bayern como o campeão da Champions League.

Bayern vence o Mundial de Clubes de 2013

Depois de garantir três títulos na temporada, o Bayern chegou pronto para mais um desafio: o Mundial de Clubes da FIFA sediado em Marrocos. Desta vez, estava sob o comando de Pep Guardiola, atual técnico do Manchester City, com pequenas mudanças no elenco.

O Raja Casablanca, anfitrião da competição, enfrentou o Auckland City, representante da Oceania, nos playoffs. Por 2 a 1, a equipe da casa garantiu a vaga para as quartas. Depois, venceu o Monterrey do México, passou pelo Atlético Mineiro nas semis e enfim, chegou até a grande final. Do outro lado, o Bayern encarou o chinês Guangzhou Evergrande e encaminhou-se para a decisão.

No dia 21 de dezembro de 2013 no Estádio de Marrakech, Bayern de Munique e Raja Casablanca entraram em campo. Ademais, a equipe alemã abriu o placar logo cedo, aos 7 minutos com Dante. Depois, aos 22, Thiago Alcantara ampliou. O time da casa, entretanto, não conseguiu marcar, contentando-se com o segundo lugar.

Então, o que esperar de 2020?

Com uma super equipe, o Bayern chega como favorito para garantir mais um título na temporada 2020/21. A competição foi inicialmente marcada para acontecer no final do ano passado mas, devido à pandemia do coronavírus, foi remarcada para o começo deste ano pela FIFA, entidade que promove o evento.

Do outro lado, o Palmeiras é o clube mais cotado para enfrentar o alemão na final.