Bayern de Munique x Arminia: onde assistir ao vivo e escalações (15/02)

Encerrando a 21ª rodada do Campeonato Alemão nesta segunda-feira (15), Bayern de Munique e Arminia se enfrentam às 16h30. na Allianz Arena. Se vencer o confronto de hoje, o time de Lewandowski aumenta a vantagem na liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Bayern de Munique x Arminia: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 16h45 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Bayern de Munique x Arminia

O Bayern entra em campo nesta segunda com muitos desfalques. Thomas Müller, com covid-19, é a nova baixa no plantel. Serge Gnabry, Alexander Nübel e Nianzou, todos machucados, e Jérôme Boateng, fora por problemas pessoais, também estão fora. Já Goretzka e Javi Martínez, recuperados da covid, podem jogar.

Possível Bayern: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Tolisso; Coman, Lewandowski.

Por outro lado, o Arminia não possui novas lesões em seu elenco principal. Além disso, as novas contratações da equipe, Masaya Okugawa e Michel Vlap, podem estrear com a camisa do time hoje.

Possível Arminia: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen; Kunze, Prietl; Doan, Hartel, Yabo; Klos.

Confira os jogos do Campeonato Alemão

Além disso, o fim de semana também recebeu outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Alemão. Ademais, confira todos os resultados dos jogos.

RB Leipzig 2 x 1 Augsburg

Borussia Dortmund 2 x 2 Hoffenheim

Bayer Leverkusen 2 x 2 Mainz

Werder Bremen 0 x 0 Freiburg

Stuttgart 1 x 1 Hertha Berlin

Union Berlin 0 x 0 Schalke 04

Eintracht Frankfurt 2 x 0 Colônia

Wolfsburg 0 x 0 Borussia Mönchengladbach

Como estão as equipes nesta temporada?

O Bayern de Munique aparece em primeiro lugar com quarenta e oito pontos, ou seja, vantagem de quatro pontos com o vice-líder. Se vencer hoje, aumenta para seis a diferença. Depois de ser campeão no Mundial de Clubes da FIFA contra o Tigres na última semana, o Bayern agora busca vencer no Campeonato Alemão. Por fim, na Champions League, vai enfrentar a Lazio pelas oitavas de final.

Enquanto isso, a equipe do Arminia está na 16ª posição com dezessete pontos. Precisando escapar da zona de rebaixamento, o time entra em campo nesta segunda com o propósito de conquistar os três pontos e, assim, pular uma casa na tabela. Ao todo, venceu cinco jogos, empatou dois e perdeu doze.