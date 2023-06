Bélgica x Áustria: horário e onde assistir jogo da Bélgica hoje - 17/06

Seleções disputa a liderança do grupo neste sábado, no Estádio Rei Baudouin

É dia de jogo da Bélgica hoje! A talentosa equipe belga enfrenta a Áustria neste sábado, 17 de junho, pela terceira rodada das Eliminatórias da Eurocopa às 15h45 (Horário de Brasília). As seleções vão disputar a liderança do grupo no Estádio Rei Baudouin.

Também estão no grupo F as seleções de Suécia, Estônia e Azerbaijão.

Quem vai transmitir o jogo da Bélgica hoje ao vivo

O torcedor pode sintonizar a ESPN e o Star Plus para assistir o jogo da Bélgica hoje contra Áustria. O duelo será transmitido para todo o país ao vivo.

Qual o valor da assinatura do Star+?

O torcedor paga R$ 40,90 por mês no Star Plus. Outros combos estão disponíveis por R$ 55,90 e R$ 59,90 por mês.

Como acessar o Star Plus de graça?

Não dá para acessar o Star Plus de graça. É preciso ser assinante.

Como colocar o star mais na TV?

Baixe o aplicativo do Star Plus na smartv ou ligue o seu notebook com o cabo HDMI na TV.

Quem é o técnico da seleção belga?

O ítalo-alemão Domenico Tedesco é o novo treinador da Seleção da Bélgica. Com 37 anos, o treinador traz uma visão inovadora para o elenco belga principalmente com o fim da 'geração belga' de astros no futebol.

Tedesco vem do RB Leipzig, mas possui passagens por Stuttgart, Hoffenheim, Erzgebirge Aue, Schalke 04 e o Spartak Moscow, na Rússia. Agora, o treinador tem um grande desafio pela frente.

Roberto Martinez trocou a Bélgica por Portugal, após a saída de Fernando Santos.

Saiba como assistir os próximos jogos da Data Fifa em 2023 por continente

Escalações de Bélgica x Áustria

Como o duelo deste sábado é importante para os dois lados, tanto Bélgica como Áustria deverão colocar os melhores jogadores da convocação em campo. Para os belgas, De Bruyne é baixa após se machucar na final da Champions.

Já os austríacos não tem desfalques.

Bélgica: Courtois; Vertonghen, Theate, Faes, Castagne; Lavia, Onana, Tielemans; Openda, Carrasco e Lukaku.

Áustria: Bachmann; Wober, Danso, Alaba, Mwene; Laimer, Sabitzer, Wimmer, Seiwald; Gregoritsch e Arnautovic.

Quem é o melhor jogador da seleção belga?

Os destaques da Seleção da Bélgica são o goleiro Courtois, Tielamans, Lukaku, Kevin De Bruyne, Carrasco e Thomas Meunier. Com o passar dos anos, a famosa 'geração belga' perdeu alguns integrantes como Eden Hazard decidiram deixar de lado a equipe.

Já Lukaku e De Bruyne estão com idade avançada no futebol - 30 e 31 anos respectivamente - o que pode significar que o ciclo com a seleção belga não será tão longo quanto o torcedor gostaria.

O meia Kevin De Bruyne foi campeão da Champions League com o Manchester City em 2023. O time inglês superou a Inter de Milão, grupo de Lukaku.

Leia também:

Resultado treino livre F1 hoje: Lewis Hamilton lidera no Canadá