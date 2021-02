Betis x Athletic Bilbao: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (04/02)

Pelas quartas de final da Copa do Rei, as equipes Betis e Athletic Bilbao se enfrentam nesta quinta-feira (04), às 17h, no Estádio Benito Villamarín. Em partida única, quem vencer o confronto garante vaga na semifinal da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Betis x Athletic Bilbao: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Betis x Athletic Bilbao

Ao time do Betis, não estão na convocação oficial divulgada pelo clube os jogadores Moreno, Akouokou e Móron. Então, é provável que o técnico Manuel Pellegrini poupe alguns atletas para o fim de semana.

Possível Betis: Robles; Victor Ruiz, Emerson, Mandi, Sidnei; Canales, Guardado; Rodri, Joaquin, Fekir; Borja.

Balenziaga e Iñigo Vicente seguem afastador do plantel. Contudo, todas as peças titulares estão disponíveis.

Possível Athletic Bilbao: Unai Simon; Yuri, Capa, Yeray, Martínez; De Marcos, Vencedor, Muniain, Dani García; Williams, Raul García.

CONVOCATORIA I Estos son los 2️⃣1⃣ leones citados por Marcelino para enfrentarse al @RealBetis en los 1/4 de final de la #CopaDelRey 👇#RealBetisAthletic #AthleticClub 🦁

Confira os resultados das quartas da Copa do Rei

Além disso, a semana também traz outros jogos pelas quartas de final da Copa do Rei. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Alméria 0 x 1 Sevilla

Levante 1 x 0 Villarreal

Granada 3 x 5 Barcelona

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Betis aparece em 7ª posição com trinta pontos. Visando uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada, o time precisa somar pontos nas próximas rodadas, principalmente se quiser disputar a Champions League. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou três e perdeu também nove.

Enquanto isso, o Bilbao está um pouco mais abaixo na tabela, em 11º lugar com vinte e quatro. Ao todo, possui sete vitórias, três empates e dez derrotas. Campeão da Supercopa contra o Barcelona, a equipe agora busca alcançar as primeiras posições para se classificar em competições na temporada que vem.