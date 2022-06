Bielorrússia x Eslováquia: onde assistir e horário da Liga das Nações

A bola vai rolar entre Bielorrússia x Eslováquia nesta sexta-feira, 3 de junho, no Estádio Karadorde, em Novi Sad, com início a partir das 15h45 (horário de Brasília). Buscando os três pontos, a partida é válida pela primeira rodada do grupo três na Liga C da Liga das Nações. Por isso, saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Bielorrússia x Eslováquia hoje?

O jogo entre Bielorrússia e Eslováquia hoje será transmitido ao vivo na ESPN 4 e Star +, a partir das três e quarenta e cinco da tarde, pelo horário de Brasília.

Disponível somente aos assinantes, o canal da ESPN é quem transmite o jogo desta sexta-feira, pela Liga das Nações em todos os estados do Brasil.

Já o serviço de streaming Star + é outra opção ao torcedor. Ele pode ser acessado no site (www.starplus.com) pelo computador, no aplicativo para celular, tablet ou na própria smart TV, para todos os usuários do Brasil.

Para tornar-se membro da plataforma, o torcedor deve acessar o portal do streaming, realizar o cadastro e optar pelo melhor valor mensal.

Informações do jogo Bielorrússia x Eslováquia hoje:

Data: 03/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Karadorde, em Novi Sad, na Sérvia

Arbitragem: Stéphanie Frappart (França)

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Bielorrússia x Eslováquia

Na temporada passada, a seleção da Bielorrússia permaneceu na Liga C sem grandes emoções dentro de campo e, por isso, promete fazer totalmente o contrário este ano para seguir em busca da classificação até a segunda divisão do torneio da UEFA.

Do outro lado, a Eslováquia acabou rebaixada da Liga B até a terceira, a C, na temporada passada depois de resultados ruins dentro de campo. Dessa maneira, procurando os três pontos nesta sexta, o elenco eslovaco promete confiança e bom futebol para retomar até a segunda divisão do torneio.

As equipes de Bielorrússia e Eslováquia se enfrentaram pela última vez no dia 9 de maio de 2015, em jogo válido pelas Eliminatórias da Eurocopa, no ano seguinte da Copa do Mundo.

O placar teve a vantagem para a Bielorrússia em 1 x 0, com gol de Dragun no primeiro tempo da partida, jogada na Eslovênia.

As seleções ainda se enfrentaram em outras duas oportunidades.

Escalação da Bielorrússia: Maksim; Ruslan Yudenkov, Ruslan, Maksim Shvetsov, Vladislav; Dmitri, Evgeni, Artem Bykov, Max Ebong; Dmitry Bessmertniy e Andrey Solovei. Técnico: Georgi Kondratyev

Escalação da Eslováquia: Dominik Holec; Boris Sekulic, Milan Skriniar, David, Jakub; Erik Jirka, Stanislav, Ondrej, Matus Bero, Lukas; Ladislav. Técnico: Stefan Tarkovic