Boavista x Madureira: onde assistir e horário do Campeonato Carioca

Boavista x Madureira se enfrentam nesta sexta-feira, 25/02, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere abaixo.

Onde assistir Boavista x Madureira:

O jogo do Boavista e Madureira hoje vai passar no pay-per-view Cariocão Play, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A partida pode ser assistida através do PPV do Cariocão Play, somente para assinantes, disponível pelo site oficial (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo nos valores R$ 27,90 e R$49,90.

Data: 25/02/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: João Ennio Sobral

Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema

Transmissão: PPV do Cariocão Play

Como estão as equipes na temporada?

Depois de ser derrotado pelo Resende na última rodada, o Boavista entra em campo nesta sexta-feira para tentar se recuperar no Campeonato Carioca. Em último lugar da tabela com apenas 2 pontos, o grupo sequer venceu na temporada e, por isso, corre o risco de ser rebaixado até a segunda divisão.

Enquanto isso, o Madureira aparece em sétima posição com 8 pontos, ou seja, venceu até o momento duas partidas, empatou outras duas e perdeu quatro. Agora, tem a oportunidade de garantir a vitória e subir ainda mais na classificação para brigar pela vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.

Escalação de Boavista e Madureira

Nenhuma das equipes tem novas baixas para o jogo desta sexta-feira.

Boavista: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes, Miguel; Marquinhos Macaé, Ralph, Matheus Alessandro; Biel, Di María, Marquinhos

Madureira: Dida; Rhuan, Edgar Silva, Feliphe Gabriel, Guilherme Zoio; Felipe Dias, Henrique Luiz, Rafinha Marino; Ygor Catatau, Erick Pulga, Pipico

Confira um dos últimos jogos do Boavista.

