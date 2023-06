Brasil x Guiné amistoso: onde assistir jogo do Brasil online (17/06/23)

Após a derrota para o Marrocos em março, a Seleção Brasileira volta a jogar amistoso internacional neste sábado, 17 de junho. O duelo da vez é contra Guiné, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, às 16h30. O jogo do Brasil online tem transmissão da TV Globo e SporTV, além da disponibilidade na internet.

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil e Guiné ao vivo para todo o país. A narração é de Luis Roberto com os comentários de Junior e Roger Flores, com início logo depois do 'Caldeirão com Mion'.

Outra opção é acompanhar no SporTV, disponível em operadoras, com narração de Milton Leite ao lado de Grafite e Paulo César Vasconcellos.

Como assistir o jogo do Brasil online no GloboPlay

Para assistir na internet, o torcedor pode sintonizar o GE e o GloboPlay. É de graça em ambas as opções e dá para curtir a transmissão do jogo do Brasil online em qualquer lugar do país. Mas como assistir em cada uma das opções?

Como assistir o jogo do Brasil no GloboPlay?

O GloboPlay é um serviço de streaming de entretenimento sob demanda. Como a Globo é um canal da TV aberta, é possível ver a programação em tempo real sem precisar ser assinante. A única coisa que o torcedor precisa fazer é se cadastrar na Conta Globo - também de graça.

1) Acesse www.globoplay.globo.com no navegador ou baixe o aplicativo GloboPlay. Clique no menu localizado à esquerda e depois em "entrar".

2) Quem já tem o cadastro na Conta Globo só precisa digitar o email e a senha. Caso contrário, escolha a opção "Cadastre-se" e aí preencha com todas as informações.

3) Assim que entrar na Conta Globo, vá novamente no menu e escolha a opção "Agora na TV".

4) Por fim, encontra a programação da emissora e assista ao vivo. Lembre-se que o sistema funciona de acordo com a localização.

Como assistir o jogo do Brasil no GE?

O GE, portal de notícias de esportes do Grupo Globo, também protagoniza uma cobertura especial para o amistoso da Seleção Brasileira neste sábado. O confronto será transmitido ao vivo e de graça, em simulcast, com a TV Globo, ou seja, o torcedor assiste a programação da emissora dentro do site.

A partir das 15h, o pré-jogo terá notícias das duas seleções e imagens dos jogadores nos estádios com apresentação de Lara Gruppi e a presença dos repórteres Cahê Mota e Bruno Cassucci, e o comentarista Cabral Neto.

1) Acesse www.ge.globo.com no navegador do seu celular, computador ou tablet ou vá direto no aplicativo do produto em seu dispositivo. Assim que acessar o site no horário da partida, a propaganda do jogo estará na página inicial

2) Clique no ícone do amistoso entre Brasil e Guiné. É necessário se cadastrar na Conta Globo, de graça e sem qualquer custo. Se você já é cadastrado digite o email e a senha, caso contrário clique em "Cadastre-se" e complete a ficha.

3) Com o cadastro na Conta Globo, você pode assistir a transmissão do jogo do Brasil online pelo GE de graça.

Quem é o técnico da Seleção Brasileira?

O técnico Ramon Menezes é o comandante interino da Seleção Brasileira no amistoso deste sábado, contra Guiné, e também na próxima terça-feira, contra Senegal.

Ramon ocupa o cargo desde a saída de Tite, após o fracasso na Copa do Mundo do Catar, em eliminação para a Croácia nos pênaltis nas quartas de final. Como jogador, Ramon vestiu a camisa de Cruzeiro, Vitória, Bahia, Bayer Leverkusen, Vasco, Fluminense, Atlético MG, Tokyo Verdy, Botafogo, Athletico PR, Joinville e Cabofriense.

Em 2016, integrou a comissão técnica do Joinville, ganhando a primeira oportunidade no profissional do ASEEV, do Goiás, no mesmo ano. Desde então, Ramon treinou Tombense, Vasco, CRB e Vitória. Chegou em 2022 na Seleção Brasileira sub-20, campeão do Sul-Americano na categoria no mesmo ano.

Qual a data do próximo amistoso da Seleção Brasileira?

O próximo amistoso da Seleção Brasileira está marcado para terça-feira, 20 de junho, contra Senegal, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal.

A bola vai rolar às 16h, horário de Brasília. Este é o terceiro amistoso da equipe canarinho desde a eliminação da Copa do Mundo do Catar com Tite. Em março deste ano, o Brasil perdeu por 2 a 1 para Marrocos, destaque na edição do Mundial da FIFA.

A transmissão também vai ser na Globo e SporTV, para todo o país ao vivo.

