Brasileiro fica indignado com vitória dos hermanos; veja os memes da Argentina hoje

O brasileiro tentou, mas a Argentina se classificou para a semifinal da Copa do Mundo. Nos pênaltis, o elenco argentino derrubou a Holanda nesta sexta-feira, para garantir a classificação. Indignado com o resultado, torcedores aproveitaram para mostrar a indignação com a vitória com memes da Argentina hoje.

Memes da Argentina hoje em vitória contra Holanda

A partida entre Argentina e Holanda foi emoção do começo ao fim. No primeiro tempo, Molina abriu o placar aos 35 minutos com assistência de Messi, enquanto o craque ampliou o resultado para os hermanos no segundo tempo de pênalti.

Ainda no segundo tempo, a Laranja Mecânica teve uma remontada na reta final da partida e conseguiu virar deixar tudo igual. Weghorst fez aos 38, enquanto o jogador marcou em cobrança de falta nos acréscimos.

Na prorrogação, o clima esfriou, com duas seleções mais equilibradas e sem grandes chances de gol. Já na segunda etapa, nada mudou no placar de 2 a 2. O resultado foi a disputa de pênaltis.

Os holandeses erraram os dois primeiros mas marcou três, enquanto a Argentina marcou quatro gols. Na internet, torcedores brasileiros mostraram toda a indignação com a vitória dos hermanos.

Neymar foi escalado para ser o último a bater: Brasil eliminado. Messi foi o primeiro a bater: Argentina classificada. Psicológico é tudo nos pênaltis, Tite. pic.twitter.com/1LGhzEELiU — FutebolNews (@realfutebolnews) December 9, 2022

Após a derrota do Brasil e a vitória da Argentina eu estou assimpic.twitter.com/dUFyrXkJIv — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) December 9, 2022

Brasil eliminado

Argentina na semi Dia difícil, que tistreza pic.twitter.com/LnOOvc47Dd — Natália Lara (@natalialaragc) December 9, 2022



Os torcedores também mostraram a indignação pela Argentina estar na semifinal.

Os brasileiros vendo a Argentina se classificar para a semifinal da copa: pic.twitter.com/tSQSVj2GZA — adla 🇧🇷 (@astrwnger) December 9, 2022

Brasil eliminado e Argentina classificada para a Semifinal é muita humilhação para os brasileiros em um único diapic.twitter.com/DAbUAY23yK — Portal Ypis (@portalypis) December 9, 2022

#CopaDoMundo2022 Brasil eliminado, Argentina indo pra semifinal, minha última esperança agora é o Marrocos pic.twitter.com/7AtOWoqV1E — Gabriel Campos (@gabscmps) December 9, 2022

Quando é a próxima partida da Argentina na Copa?

Na Copa do Mundo do Catar, a Argentina vai enfrentar a Croácia na semifinal após vencer os holandeses nesta sexta-feira, pelas quartas de final.

O elenco croata venceu o Brasil na disputa de pênaltis por 4 gols marcados contra 2. Os brasileiros perderam duas batidas, enquanto os croatas não erraram nenhuma.

A partida será na terça-feira, 13 de dezembro, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar. A partida será transmitida na Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+ e portal GE.

