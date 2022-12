Vingança? Veja os melhores memes da Croácia após derrota para a Argentina

Croácia e Argentina se enfrentaram nesta terça-feira, 13 de dezembro, pela semifinal da Copa do Mundo do Catar

A derrota para a Croácia na última sexta-feira, durante as quartas de final na Copa do Mundo, ainda dói para os brasileiros. Com a vitória por 3 a 0 da Argentina em cima dos croatas nesta terça-feira, 13 de dezembro, os torcedores aproveitaram para comemorar com memes da Croácia nas redes sociais a eliminação do grupo europeu.

Enquanto a Argentina vai para a final, os croatas disputarão o terceiro lugar no sábado contra o perdedor da outra semifinal.

E agora, ainda tem jogo do Brasil na Copa do Mundo do Catar 2022?

Brasileiros fazem memes da Croácia hoje relembrando derrota do Brasil

O jogo entre Croácia e Argentina nesta terça-feira, com vitória dos argentinos e direito à classificação até a final, fez com que brasileiros comemorassem o resultado e, consequentemente, a não participação da Croácia na decisão pelo título no dia 18 de dezembro.

Nos pênaltis, a Seleção Brasileira foi eliminada da Copa pelo placar de 4 a 2, após o empate na prorrogação com gols de Neymar e Petkovic. Se o elenco avançasse, enfrentaria a Argentina na semifinal.

O resultado fez com que torcedores relembrassem nas redes sociais o confronto com memes da Croácia hoje, comemorando o triunfo da Argentina, companheiro sul-americano, como uma espécie de "vingança".

bandeira da vingança do brasil contra a croacia pelas mãos da argentina pic.twitter.com/MtmwPHXQMD — 🌿 (@cartografio) December 13, 2022

Os torcedores relembraram também o fato de que Lionel Messi vingou o Brasil contra a Croácia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Perrengue Chique (@perrengue_chique)

a Argentina vingando meu país e seu maior rival é outro arco que eu não estava esperando viver esse ano pic.twitter.com/u2BPkhp3yM — Luísa Tupinambá Jabbur (ʒabuʁ) (@M_louisae) December 13, 2022

Outro fato de que tanto Brasil e Argentina não países da América do Sul, irmãos no mesmo continente, também fez diferença para os torcedores.

A Argentina sendo um bom irmão sul-americano e fazendo vingança pelo Brasil macetando a Croácia pic.twitter.com/AB8WGOL4b2 — titia ☀️ (@titiasuspensa) December 13, 2022

Por outro lado, o brasileiro também não está feliz em saber de que, mesmo vingando-se pela Croácia, terá que ver a Argentina na final da Copa do Mundo no Catar.

Ver a Argentina goleando a Croácia é um misto de sentimento: feliz por estar vingando o Brasil e triste por ser A ARGENTINA que está goleando pic.twitter.com/Kf8aOV6onI — fael (@tevifael) December 13, 2022

Outros mostraram total indignação de ver os hermanos na grande decisão no Catar.

Argentina na final da Copa do Mundo. Eu tentei, eu tentei tankar essa Copa do Mundo... pic.twitter.com/sX43iG5Hns — PES MIL GRAU (@Pesgrau) December 13, 2022

Alguns torcedores lamentaram o fato da Croácia eliminar o Brasil nas quartas para, chegar na semifinal, perder para a Argentina.

croácia desgraçada eliminou o brasil pra ser humilhada pra argentina — paiva (@paiva) December 13, 2022

Já não basta a dor da eliminação tem que ver a Argentina ganhando fácil da mesma Croácia que eliminou o Brasil pic.twitter.com/mWrZCNwE3k — CAMILA NÃO VERÁ O HEXA// fan account (@killerqueen22_) December 13, 2022

Teve até bronca para a Seleção Brasileira após perder nas quartas.

Parabéns Brasil a mesma Croácia que eliminou vocês está sendo amassada pela Argentina pic.twitter.com/B1k8yUc9UC — CAMILA NÃO VERÁ O HEXA// fan account (@killerqueen22_) December 13, 2022

Parabéns Brasil... Já não basta a dor da eliminação tem que ver a Argentina ( Messi)ganhando fácil da mesma Croácia que eliminou o Brasil 🤡🤡🤡 Aprende Brasil! pic.twitter.com/okPZgPBv2K — Vando Oliveira (@VandoOliveira26) December 13, 2022

Aprende Tite um absurdo o Brasil perder pra essa merdinha de Croácia pic.twitter.com/LoWC84UfAH — Nati 👩🏽‍🔬 (@barcelos_nati) December 13, 2022

Sim, eu estava torcendo pra Argentina ganhar hoje e eliminar a Croácia. Só não precisava humilhar o Brasil 🥲 Aprende Tite #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/OX2EL5dKRe — Aquariana Sincera ♒️ (@verenamerces) December 13, 2022

Quando vai ser a final da Copa do Catar?

A final da Copa do Mundo vai ser no próximo domingo, 18 de dezembro, no Estádio Lusail, com início marcado para às 12h, horário de Brasília.

A Argentina já está classificada e agora aguarda o resultado entre França e Marrocos, realizado nesta quarta-feira, 14 de dezembro, às 16h, horário de Brasília, direto do Estádio Al Bayt.

De um lado, os argentinos vão buscar o terceiro título mundial da sua história. Já o Marrocos poderá conquistar o primeiro triunfo, enquanto a França também o tricampeonato da Copa do mundo.

A partida será transmitida ao vivo na Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, FIFA+, portal GE e o canal do Casimiro no Youtube e Twitch.

