Veja os melhores memes da Argentina campeã da Copa do Mundo 2022

França e Argentina disputaram a final da Copa do Mundo neste domingo, 18 de dezembro, diretamente do Catar em 2022

Com Messi no comando, a Argentina é campeã do mundo em 2022! A equipe argentina venceu a França neste domingo por 4 a 2 nos pênaltis (3-3 no tempo normal) na final da Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, brasileiros mostraram a infelicidade de ver o rival brindar o título com memes da Argentina.

Brasileiros mostram indignação com rival diante de memes da Argentina campeã

A vitória foi da Argentina na final da Copa do Mundo, mas nas redes sociais os brasileiros mostraram toda a indignação

O jogo entre Argentina e França neste domingo, 18 de dezembro, deu o título aos argentinos, o terceiro da sua história, e o vice para os franceses, o que foi motivo de tristeza e muitos memes para os brasileiros.

A final da Copa do Mundo no Catar foi eletrizante do começo ao fim. No tempo regular, as seleções empataram em 2x2, mas na prorrogação Messi virou e, no finalzinho do segundo tempo, Mbappé teve pênalti para cobrar e novamente empatou. Nos pênaltis, a Argentina levou a melhor por 4x2.

O resultado deixou torcedores revoltados, já que os argentinos são rivais com o Brasil no futebol. Com memes, os brasileiros não fizeram questão de esconder a revolta.

O Brasil a argentina

. comemorando

. o título pic.twitter.com/Q7J4YM1Onf — Parceira do Az 📚 (@ParceiraDoAz) December 18, 2022

eu vendo a argentina ser campeã pic.twitter.com/RfyL6phbS0 — thalia ᶜʳᶠ ⁴⁴ (@onelovelaham) December 18, 2022

Expectativa: ganhar o hexa

Realidade: ver a Argentina ser campeã pic.twitter.com/qnc3Tw9KkR — laura ⚢ (@lautopyyy) December 18, 2022

meu deus uma VERGONHA! to vendo a ARGENTINA ser campeã antes do brasil pic.twitter.com/wGtIuyif6I — karol (@queenbiskath_) December 18, 2022

Eu assim vendo a Argentina campeã

pic.twitter.com/sl00Z7kxSF — sasaᶜʳᶠ 📖 (@mangsafes) December 18, 2022

Alguns torcedores até comentaram o fato do Brasil ainda ter mais taças do que a Argentina, atual campeã.

parabéns argentina agora só faltam 2 taças pra vocês chegarem no mesmo nível do maior rival de vocês pic.twitter.com/T3elLNPnHh — b (@warrenfilms) December 18, 2022

e daí que a argentina ganhou essa copa do mundo só o brasil continua sendo penta pic.twitter.com/7UHttc5pHM — paiva (@paiva) December 18, 2022

são dois bicampeões mas é sempre bom lembrar: nunca vai ser penta, brasil segue sendo o maior do mundo, boa tarde pic.twitter.com/Xq2WskyJO3 — ًkesllen. (@wiIheImy) December 18, 2022



Outros, relembraram o fato da Argentina ter começado a sua campanha com derrota para a Arábia Saudita.

a copa começando com a gente rindo da argentina perdendo pra arábia e terminando com ela campeã pic.twitter.com/P0ZTqmO5Vd — duda (@folklsre) December 18, 2022

lembrando aqui quando a gente riu da argentina perdendo pra arábia sauditapic.twitter.com/4JuxmNLZE0 — ma (@mariversoo) December 18, 2022

No entanto, alguns torcedores mostraram-se felizes apenas por Messi, considerado um dos maiores e melhores jogadores do mundo.

pelo Messi eu tô feliz

Argentina? o q tenho a ver pic.twitter.com/5XeFfbqqiQ — vittor (@vittor) December 18, 2022

sim, eu estou feliz única e exclusivamente pelo Messi! 🫰🏻pic.twitter.com/fJtb66AXCM — jess. (@oxegemins) December 18, 2022

Ainda sobrou tempo para uma crítica ao Brasil. Os torcedores publicaram memes com indiretas à Seleção Brasileira, já que o colega sul-americano consagrou-se logo depois de vencer a Copa América em cima da equipe de Tite em 2021, no Brasil.

É humilhante ver todos os treinadores colocando os melhores cobradores pra bater o primeiro pênalti enquanto o Tite escolheu Rodrygo APRENDE BRASIL APRENDE TITE pic.twitter.com/cKpvw1rfzB — copa do mundo sua danada// fan account (@killerqueen22_) December 18, 2022

messi e mbappe batendo os primeiros pênaltis APRENDE BRASIL pic.twitter.com/DmL3g63dv1 — isa 📖: sob a redoma (@jenwift) December 18, 2022

Parabéns Brasil... Já não basta a dor da eliminação tem que ver a Argentina ( Messi) sendo campeão do mundo 🤡🤡🤡 Aprende Brasil! ISSO É COPA DO MUNDO, QUE FINAL? pic.twitter.com/ZpgJxI0f7e — Vando Oliveira (@VandoOliveira26) December 18, 2022

Campeões da Copa do Mundo

Mesmo fora da final este ano, a Seleção Brasileira continua sendo a maior campeã da Copa do Mundo com cinco títulos conquistados. O elenco brasileiro levantou a taça em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002 pela última vez.

Alemanha e Itália seguem empatadas com quatro títulos em toda a história, enquanto Argentina contabiliza três títulos com a vitória nesta edição pelo Catar.

Confira a lista de campeões.

Brasil - 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

Alemanha - 4 títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

Itália - 4 títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

Argentina - 3 títulos (1978, 1986 e 2022)

França - 2 títulos (1998 e 2018)

Uruguai - 2 títulos (1930 e 1950)

Espanha - 1 título (2010)

Inglaterra - 1 título (1966)

