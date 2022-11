Brasileiros se vingam com memes da Alemanha na Copa após derrota para o Japão

Equipe japonesa bateu a Alemanha por 2 a 1 nesta quarta-feira, 23 de novembro, pela primeira rodada do grupo E na Copa do Mundo do Catar

A Copa do Catar não cansa de surpreender. Nesta quarta-feira, 23 de novembro, o Japão venceu por 2 a 1 a Alemanha na primeira rodada do grupo E. O resultado fez memes da Alemanha pipocarem nas redes sociais, principalmente entre brasileiros.

Memes da Alemanha após derrota para o Japão na Copa

A derrota da Alemanha para o Japão nesta quarta-feira deixou a internet agitada! Em estreia na Copa do Mundo no Catar, a equipe japonesa foi superior e garantiu os três pontos por 2 a 1, gols de Doan e Asano.

Com o resultado, torcedores foram para as redes sociais brincarem com memes da Alemanha, principalmente brasileiros, já que os alemães se tornaram grandes rivais da Seleção Brasileira.

O principal motivo dos memes nas redes sociais foi o 7 a 1. Alguns torcedores brincaram sobre uma pequena 'vingança' pela Copa de 2014, no Brasil.

Brasileiro: De boas, sem ressentimento com a Alemanha poxa. Japão faz gol na Alemanha Brasileiro: pic.twitter.com/NxEbrK56uB — Iludido (@superiIudido) November 23, 2022

O BRASIL PODE ATÉ TER UM TERROR DE 7X1 MAS A ALEMANHA TEM O TERROR DE TIME ASIÁTICO, 2018 FOI A COREIA DO SUL E AGORA O JAPÃO.#coreiadosul #Japao #alemanha #CopaDoMundoFIFA #Copa2022 pic.twitter.com/qfWTcDnkW1 — 𝓣𝓱𝓪𝓲𝓼 𝓝𝓸𝓰𝓾𝓮𝓲𝓻𝓪 ッ (@nl_thata) November 23, 2022

Brasil sendo vingado

Alemanha perdeu pro Japão#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LHyzNaf9SV — o hexa vem 🇧🇷 (@sarajamilly_) November 23, 2022

alemão aqui não se cria hauehuahe pic.twitter.com/povfirp4O0 — luderking5 (@Luderking5) November 23, 2022



Uma das principais culturas no Japão, desenhos animados também participaram dos memes.

A seleção do Japão foi pra cima da Alemanha assim no segundo tempo: pic.twitter.com/pdHJGsd1aU — BCharts (@bchartsnet) November 23, 2022

Japão no segundo tempo contra a Alemanha. pic.twitter.com/5NQIxqwVsx — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) November 23, 2022

Como foi a partida entre Alemanha e Japão?

A seleção da Alemanha tem um novo vexame em sua conta. Depois de ser eliminada para a Coréia do Sul na fase de grupos em 2018, a equipe alemã perdeu para o Japão na estreia da Copa do Catar nesta quarta-feira, 23 de novembro, na fase de grupos.

O primeiro tempo foi total da Alemanha. Os europeus mostraram domínio dentro de campo com Kimmich, Gnabry, Musiala e Gundogan. Os japoneses pouco criaram, enquanto tentavam se defender das investidas alemãs. Aos 30, porém, Raum foi derrotado pelo goleiro Gonda e a Alemanha teve pênalti em seu favor para cobrar.

Gundogan converteu e abriu o placar. Até o fim do primeiro tempo, os alemães foram superiores.

Já no segundo tempo o clima foi totalmente diferente dentro de campo. Os alemães até começaram bem e pressionando os adversários, até observarem o Japão crescendo cada vez mais. Com marcação eficiente, os Samurais contaram com o belo trabalho de Gonda para defender os chutes de Musiala, Gnabry e Kimmich.

A partir dos 25, o Japão tomou conta da etapa. Doan deixou tudo igual, enquanto Asano virou o placar para o Japão em partida sensacional depois de ficar cara a cara com Neuer, goleiro da Alemanha. Na reta final, a Alemanha até tentou se salvar, mas sem sucesso.

Confira o gol da virada dos Samurais Azuis.

A goal that broke the Germany hearts, it was Asano's first touch and he scored that winner for Japan.. #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/D3wB9IO2uR — M A P A (@THISisMAPA) November 23, 2022

Qual é o próximo jogo da Alemanha?

A Alemanha volta a jogar no próximo domingo, 27 de novembro, contra a Espanha, em grande clássico do futebol internacional.

Em confronto válido pela segunda rodada do grupo E, as equipes disputarão os três pontos às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, o mesmo em que ocorreu a cerimônia de abertura do Mundial do Catar.

Estão no grupo E as seleções de Costa Rica, Japão, Alemanha e Espanha.

