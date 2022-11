Resultado Alemanha x Japão: em virada incrível, japoneses vencem alemães na Copa do Mundo

O azarão do Japão produz a SEGUNDA grande reviravolta na Copa do Mundo em 24 horas, marcando dois gols no final da partida para surpreender a Alemanha – o país onde AMBOS os artilheiros jogam em seus clubes

Em virada inacreditável, o Japão superou a Alemanha por 2 a 1 nesta quarta-feira, 23 de novembro, pela primeira rodada do grupo E na Copa do Mundo do catar. Jogando no Estádio Internacional Khalifa, o resultado Alemanha x Japão coloca a equipe japonesa na liderança. Confira os gols e a como foi a partida

Estão no grupo E as seleções de Alemanha, Japão, Espanha e Costa Rica.

Resultado Alemanha x Japão na Copa do Mundo do Catar

Com as arquibancadas lotadas no Estádio Internacional Khalifa, as seleções de Alemanha e Japão entraram em campo para disputarem a primeira rodada do grupo E na Copa do Mundo.

No primeiro tempo a Alemanha foi superior em campo, mas esbarrou em um Japão confiante e intencionado a protagonizar boas jogadas e tentativas certeiras de finalizações.

Aos 7 minutos Maeda até acertou as redes do goleiro Manuel Neuer, mas estava impedido e por isso o gol foi anulado. A pressão dos japoneses durou pouco, até os alemães retomarem o controle da partida no primeiro tempo. Rudiger, aos 15, teve a oportunidade de abrir o placar onde, de cabeça, mandou a bola pertinho do gol dos adversários.

A partir da metade da etapa só deu Alemanha. Até que, aos 32 minutos, os europeus tiveram pênalti em seu favor após Kimmich ser derrubado na área por Gonda. O VAR checou o lance e o árbitro assinalou.

Gundogan, do Manchester City, assumiu a responsabilidade e abriu o placar.

Assista ao gol da Alemanha.

🇩🇪 GOL DA ALEMANHA!

⚽️ GUNDOGAN (pen) ALEMANHA 1x0 JAPÃO#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ncRGILfMkX — Diário da Copa (@DiarioCopa) November 23, 2022



Os japoneses tentaram pressionar os alemães na reta final do primeiro tempo, mas sem grande sucesso. Aos 48, o veterano Muller encheu as redes do goleiro Gonda, mas estava impedido.

Pelo segundo tempo, a Alemanha teve de cara uma boa chance com Gnabry. O jogador do Bayern de Munique bateu de primeira. mas a bola foi longe do gol. Já Musiala, aos 5 minutos, bateu bem em direção ao gol de Gonda, mas a bola subiu muito e o jovem perdeu a chance de ampliar a vantagem.

O jogo no segundo tempo foi mais pegado e equilibrado para os dois lados. O Japão conseguiu trabalhar mais a bola e realizar uma marcação efetiva com os rivais, enquanto os alemães trabalharam o setor ofensivo e queriam mais espaços.

Muito trabalho deu resultado, já que aos 29 minutos Doan conseguiu empatar a partida. Minamino bateu muito bem mas Neuer defendeu, enquanto Doan aproveitou a sobra e marcou.

Assista ao primeiro gol do Japão.

GOAL! Germany 1-1 Japan (Doan) 🇯🇵 pic.twitter.com/gQOZno6qZ3 — World Cup Updates (@wc22updates) November 23, 2022

Com o gol marcado, o Japão ganhou ainda mais força para brigar pela virada. Para a surpresa do público, aos 37 minutos Asano virou o placar.

Assista ao gol da virada do Japão em cima da Alemanha.

GOAL! Germany 1-2 Japan (Asano) 🇯🇵 pic.twitter.com/RVXcukDvRl — World Cup Updates (@wc22updates) November 23, 2022



Faltando minutos para acabar a partida de estreia na Copa, a Alemanha foi para cima buscar o empate e consequentemente a virada. Os alemães trabalharam bem a bola, mas nada pareceu surtir efeito. Os japoneses, por outro lado, chegavam em contra-ataque para bagunçar a zaga alemã.

Sem tempo para mais nada, os japoneses correram até o meio de campo para comemorarem a vitória como um título, fazendo a alegria dos torcedores no estádio com o resultado Alemanha x Japão.

Escalação da Alemanha: Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Gundogan, Kimmich, Gnabry; Muller, Musiala e Havertz.

Escalação do Japão: Gonda; Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Endo, Tanaka, Kamada; Ito, Kubo e Maeda.

Qual é o próximo jogo da Alemanha e Japão?

A seleção da Alemanha volta a jogar no próximo domingo, 27 de novembro, contra a Espanha pela segunda rodada da Copa do Mundo no Catar pelo grupo E.

As equipes entram em campo às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Al Bayt, no Catar. As seleções poderão disputar a liderança no grupo e quem sabe a classificação antecipada para brigarem nas oitavas de final.

O Japão também entra em campo no domingo, mas contra a Costa Rica pela segunda rodada da fase de grupos, no Estádio Ahmed bin Ali, às 07h (horário de Brasília).

Serão três rodadas na fase de grupos em pontos corridos onde quem ficar em primeiro e segundo lugar se garante nas oitavas de final.

