Transmissão e tabela de horários dos jogos do Brasil na Copa 2022

A Copa do Catar começou no domingo (20) com o confronto entre o time da casa e o Equador, às 13h (horário de Brasília). Já a seleção brasileira vai entrar em campo na quinta-feira (24). Mas quais são os horários dos jogos do brasil na Copa 2022? Veja o calendário.

Horários dos jogos do Brasil na Copa 2022

A Copa do Mundo tem duas etapas, a fase de grupos e os jogos de mata-mata. Na primeira etapa, os times jogam entre si no grupo em que estão e os dois primeiros colocados avançam para as oitavas. O Brasil vai enfrentar a Sérvia, Suíça e Camarões nos dias 24 e 28 de novembro e 2 de dezembro.

Brasil e Sérvia

Data: 24 de novembro

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail em Doha

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Brasil e Suíça

Data: 28 de novembro (segunda-feira)

Horário: 13h (horário de Brasília)

Onde: Estádio 974 em Doha

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Brasil e Camarões

Data: 2 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail em Doha

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Caso o Brasil se classifique na fase de grupos, existem dois caminhos possíveis para serem seguidos. Se a Seleção avançar em primeiro lugar no grupo, o time terá os seguintes jogos até a final.

Oitavas de final

Brasil X 2° colocado do grupo H

Data: 5 de dezembro (Segunda-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde: Estádio 974 em Doha

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Quartas de Final

Brasil X Time a definir

Data: 9 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 12h (horário de Brasília)

Onde: Estádio da Cidade de Educação

Onde Assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Semifinal

Brasil X Time a definir

Data: 13 de dezembro (terça-feira)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Final

A final da Copa está marcada para o dia 18 de dezembro às 12h no estádio de Lusail. Disputam a partida, os times vencedores das semifinais.

Data: 18 de dezembro (domingo)

Horário: 12h (horário de Brasília)

Onde: Estádio Lusail

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Disputa de terceiro lugar

A disputa do terceiro lugar será realizada no dia 17 de dezembro (sábado) às 12h entre os times que perderem a semifinal.

Data: 17 de dezembro (sábado)

Horário: 12h

Onde: Estádio Khalifa

Onde assistir: Globo, Globoplay, FIFA+ e CazeTV

Como assistir aos jogos do Brasil?

No Brasil, a TV Globo adquiriu os direitos de transmissão da Copa do Mundo. Por isso, a emissora vai transmitir todos os jogos da Seleção no torneio. Será possível acompanhar as partidas ao vivo pelo canal de sinal aberto da Globo e pelos canais do SporTV, que têm sinal fechado. Então, quem quiser ver as partidas pela televisão, basta sintonizar em algum desses canais e acompanhar.

Além disso, também é possível ver os jogos de forma online e gratuita. A Globo disponibiliza a opção de ver sua programação ao vivo pelo Globoplay. Os usuários podem acompanhar os jogos pelo computador ou celular. Veja como acessar:

Acesse o site globoplay pelo computador ou celular Escolha a opção “Agora na TV” Entre em sua conta com e-mail e senha A programação ao vivo da Globo será transmitida na tela

CazeTV

Outra opção para ver de graça e online é acessando o canal do Casimiro, CazeTV, no Youtube. O streamer vai transmitir 22 jogos da Copa, incluindo os do Brasil ao vivo e fazendo comentários com seus convidados.

Para assistir pelo CazeTV basta acessar seu canal no Youtube, pelo site ou aplicativo e clicar no vídeo da partida ao vivo. É possível acompanhar pelo celular ou computador.

FIFA +

Além das opções já citadas, ainda existe o FIFA+, uma plataforma de streaming oficial da Fifa. Por meio desse serviço os usuários podem assistir aos jogos de todas as seleções de qualquer lugar do Brasil e de graça. A única regra é que é preciso ter, no mínimo, 13 anos para fazer uma conta. Veja como:

Entre no site do FIFA+ Vá na opção "Iniciar sessão à direita" Registre-se na plataforma com nome, e-mail, data de nascimento, país e idioma Crie uma senha para sua conta Confirme seu e-mail Feito isso, é possível assistir a todo o conteúdo de graça

Quem são os jogadores do Brasil na Copa?

Embora a escalação oficial ainda não tenha sido divulgada, Tite tem à disposição 26 jogadores para compor seu time. Segundo a convocação, feita pelo técnico, no dia 6 de novembro, os nomes que estão no Catar são:

Goleiros

Alisson - 30 anos (Liverpool)

Ederson - 29 anos (Manchester City)

Weverton - 34 anos (Palmeiras)

Zagueiros

Bremer - 25 anos (Juventus)

Éder Militão - 24 anos (Real Madrid)

Marquinhos - 28 anos (PSG)

Thiago Silva - 38 anos (Chelsea)

Laterais

Lateral Direito - Daniel Alves - 39 anos (Pumas)

Lateral Direito - Danilo - 31 anos (Juventus)

Lateral Esquerdo - Alex Sandro - 31 anos (Juventus)

Lateral Esquerdo - Alex Telles - 29 anos (Sevilla)

Meias

Bruno Guimarães - 24 anos (Newcastle)

Casemiro - 30 anos (Manchester United)

Everton Ribeiro - 33 anos (Flamengo)

Fabinho - 29 anos (Liverpool)

Fred - 29 anos (Manchester United)

Lucas Paquetá - 25 anos (West Ham)

Atacantes