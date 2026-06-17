Casado com Georgina, quantos filhos Cristiano Ronaldo tem?

Cristiano Ronaldo é conhecido pelos seus gols, títulos e recordes, mas também pelo seu lado mais pessoal: ser pai. O astro português tem cinco filhos e um relacionamento estável com Georgina Rodríguez , com quem anunciou recentemente o noivado. Embora mantenha certos detalhes da sua vida pessoal em privado, ele já compartilhou como encara a paternidade com valores como trabalho árduo, disciplina e amor.

Quantos filhos Cristiano Ronaldo tem?

Cristiano Ronaldo tem cinco filhos, após sua companheira Georgina Rodríguez dar à luz uma menina chamada Bella em 18 de abril de 2022. Em outubro de 2021, Ronaldo e sua companheira revelaram que esperavam gêmeos, mas posteriormente o craque anunciou que o menino havia falecido. O casal tem dois meninos e três meninas.

O astro da seleção portuguesa se tornou pai aos 25 anos, quando seu primeiro filho, Cristiano Jr. , nasceu em junho de 2010. Ronaldo nunca revelou publicamente a identidade da mãe de seu primogênito, mas o garoto é uma figura importante na vida do craque e frequentemente aparece ao lado do pai em cerimônias de premiação.

Em junho de 2017, sete anos após o nascimento de Cristiano Jr., a família de Ronaldo aumentou com a chegada de gêmeos, após o retorno do craque português da Copa das Confederações.

Os gêmeos, um menino e uma menina, teriam sido chamados de Mateo e Eva e teriam sido concebidos com a ajuda de uma barriga de aluguel.

Assim como com seu primogênito, Ronaldo adora exibir seus filhos gêmeos, que aparecem regularmente tanto em seu Instagram quanto nas redes sociais de sua namorada, Georgina.

Após o nascimento de seus gêmeos no verão de 2017, surgiram rumores de que Ronaldo estava prestes a receber um quarto membro em sua família.

Os rumores foram finalmente confirmados: o jogador de 32 anos esperava seu primeiro filho com a namorada, Georgina. Os primeiros detalhes sobre a gravidez começaram a surgir em julho, quando o casal anunciou que esperavam uma menina, cujo nome escolhido foi Alana Martina.

Georgina deu à luz Alana Martina, e Ronaldo anunciou a notícia em uma publicação no Instagram com uma foto dele, da namorada, do filho mais velho e da filha recém-nascida.

Após um intervalo de quase cinco anos, o casal teve uma filha em 2022, mas também teve que suportar a dor da perda do filho que esperavam.

Em 18 de abril de 2022, Ronaldo escreveu uma mensagem emocionante no Instagram, onde informou o mundo sobre a triste notícia do falecimento de seu filho e também compartilhou a alegria da chegada de uma menina.

Em 30 de abril de 2022, Ronaldo publicou uma foto de sua filha recém-nascida em seus braços. No dia 18 de abril de 2023, quando Bella completou um ano, Ronaldo publicou outra foto dela sentada em seu colo.

Resta saber se haverá mais membros na família Ronaldo no futuro, visto que ele já expressou o desejo de ter sete filhos.

Quem é Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez é modelo, influenciadora digital e empresária. Nascida em Buenos Aires, na Argentina, ela cresceu em Jaca, na Espanha, e se mudou para Madri ainda jovem. Foi na capital espanhola que conheceu Cristiano Ronaldo, em 2016, quando trabalhava como vendedora em uma loja da Gucci.

Desde então, Georgina passou a ganhar projeção internacional não apenas pelo relacionamento com o jogador português, mas também por sua carreira no mundo da moda. Ela já estampou revistas, participou de campanhas de marcas de luxo e se tornou uma das personalidades mais seguidas do Instagram, com dezenas de milhões de fãs.

A modelo também ficou conhecida pelo documentário “Eu Sou Georgina”, da Netflix, que mostra sua rotina, família e bastidores da vida ao lado de Cristiano Ronaldo. Após quase nove anos de relacionamento, o casal ficou noivo em 2025, quando o jogador a pediu em casamento com um anel de diamante avaliado em milhões de dólares.

Georgina e Cristiano Ronaldo criam juntos uma família numerosa. Além de acompanhar o jogador em eventos esportivos e compromissos internacionais, ela construiu sua própria imagem pública como influenciadora, modelo e figura de destaque no universo das celebridades.

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