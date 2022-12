Por que o jogador da Coreia usa máscara na Copa do Mundo?

O torcedor que assistiu a Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar notou um fato interessante. Son, atacante e destaque da seleção, está com uma máscara no rosto sempre que entra em campo. O episódio intrigou torcedores, que logo buscaram saber por que o jogador da Coreia usa máscara.

+ Time da Coreia do Sul é bom? Conheça o adversário do Brasil nas oitavas

Por que o jogador da Coreia usa máscara em campo?

O jogador da Coreia usa máscara por recomendação médica após passar por uma cirurgia no rosto devido à lesão. O adereço serve como uma espécie de proteção para impedir que Son sofra pancadas ou novas lesões na face.

Se encontrar um jogador dentro de campo com máscara no rosto, saiba que o motivo não é estético. O objeto serve para proteger a face e evitar novas lesões ou machucados. Ela protege o local e também ajuda na recuperação, indicada pelo departamento médico dos clubes.

Son, atleta do Tottenham, se machucou em 1º de novembro deste ano, em partida contra o Olympique de Marseille na fase de grupos da Champions League. Son sofreu uma lesão no rosto, ele fraturou quatro ossos próximos ao olho esquerdo após se chocar com o ombro deMbemba, do time francês.

O jogador da Coreia chegou a ser dúvida para a Copa do Mundo, mas conseguiu se recuperar em tempo. Ele passou por uma cirurgia para corrigir a fratura, segundo o portal GE. A máscara também ajuda na recuperação e correção após o procedimento médico.

Assista ao lance entre Mbemba e Son no Campeonato Inglês que ocasionou a lesão do jogador da Coreia.

I’m probably the only one to think this should’ve been a straight red for Mbemba. Am I?

He went for Son not the ball. Body language tells the story. Props up his shoulder to hit Son. pic.twitter.com/pdmUBrkCdY — Rik (@galaxyhero) November 4, 2022

Jogadores que usam máscara na Copa

Não é apenas Son que usa máscara no rosto durante jogos da Copa do Mundo. Gvardiol, da Croácia, também utiliza o adereço como proteção.

O jogador do RB Leipzig machucou o nariz em disputa de bola durante partida do Campeonato Alemão. Por esse motivo, teve de utilizar a máscara na face para evitar novas complicações em sua lesão.

Outro que também usa o objeto é Ellyes Skhiri, da Tunísia. Os torcedores não entenderam por que o atleta estava usando a máscara e por isso tiveram de pesquisar sobre. O profissional machucou a maçã do rosto após enquanto jogava pelo Colônia no Campeonato Alemão. Por isso, ele usou a máscara na fase de grupos para evitar também problemas na lesão.

Como assistir a Copa do Mundo no Brasil?

Os jogos da Copa do Mundo do Catar são transmitidos ao vivo nos canais Globo e SporTV, além das plataformas GloboPlay, site do GE, canais do Casimiro e no FIFA+ de graça.

Na TV aberta a Globo exibe todos os confrontos do mata-mata em todo o país. O mesmo acontece no SporTV, mas só está disponível em operadoras por assinatura.

Os aplicativos do GloboPlay, o site de notícias do GE, o canal do Casimiro no Youtube e o FIFA+ estão disponíveis de graça.

+ Horário de jogos da Copa do Mundo

+ O Brasil pode ser eliminado hoje da Copa do Mundo se perder para Coreia do Sul