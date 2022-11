Classificação grupos da Copa do Mundo 2022 e pontuação atualizada por grupos

Saiba como estão os grupos da Copa do Mundo no Catar e do que as equipes precisam para se classificar até as oitavas de final

O Mundial da FIFA no Catar entre seleções vai se aproximando da reta final. A terceira e última rodada da fase de grupos vai definir quem segue para as oitavas de final e quem volta para o seu país mais cedo. Do que cada seleção precisa? Como está o cenário? Confira a classificação grupos da Copa do Mundo atualizada e completa.

Classificação grupos da Copa do Mundo

Trinta e duas seleções jogam a fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. Divididas em oito grupos de quatro, disputa três rodadas em pontos corridos onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas 1 para ambos.

Ao fim da última rodada, os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final. Confira a classificação completa e a situação de cada elenco nos grupos.

GRUPO A

Holanda e Senegal classificadas para as oitavas de final. Já Equador, com 4 pontos, e o Catar com nenhum, a pior campanha da temporada, foram eliminados.

1 Holanda - 7 pontos

2 Senegal - 6 pontos

3 Equador - 4 pontos

4 Catar - 0 pontos

GRUPO B

Inglaterra classificada com duas vitórias e um empate na primeira posição, enquanto Estados Unidos garantiu-se com a segunda posição ao derrotar o Irã na terceira e última rodada.

Irã e País de Gales foram desclassificados.

1 Inglaterra - 7 pontos

2 Estados Unidos - 5 pontos

3 Irã - 3 pontos

4 País de Gales - 1 ponto

GRUPO C

Tudo pode acontecer no grupo C entre Polônia, Argentina, Arábia Saudita e México. Os hermanos e os poloneses disputarão confronto direto pela vaga.

Tanto Polônia como Argentina precisam vencer. Em caso de empate são os poloneses quem se garantem já que tem um ponto a mais na conta.

Para a Argentina, a vitória lhe garante nas oitavas como líder, enquanto o empate só é garantia se o outro jogo terminar empatado. Se empatar e os mexicanos vencerem, aí vai contar com o critério de desempate. Mas se perder está fora.

Já a Arábia precisa apenas vencer o seu jogo. Em caso de empate, só se classifica em vitória da Polônia. Para os mexicanos o cenário é dramático: precisa ganhar dos árabes e torcer por triunfo dos poloneses. Se os argentinos ganharem, está fora.

Em caso de empate também fica fora.

Classificação:

1 Polônia - 4 pontos

2 Argentina - 3 pontos

3 Arábia Saudita - 3 pontos

4 México - 1 ponto

Terceira e última rodada:

Quarta-feira, 30/11:

Polônia x Argentina - 16h (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, canal Casimiro e FIFA+)

Arábia Saudita x México - 16h (SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

GRUPO D

A França já está classificada, mas busca os três pontos ou o empate para se garantir na liderança.

Para a Austrália, terá que vencer o jogo contra a Dinamarca para se classificar. Em caso de empate, vai torcer por triunfo dos franceses.

Para a Dinamarca, a situação é a seguinte: se classifica se vencer e a França também ganhar. Em caso de triunfos dos tunisianos, vai contar com o critério de desempate. Se perder ou empatar, está fora.

Por fim, a Tunísia precisa da vitória e de um triunfo dos dinamarqueses para contar com a sorte nos critérios.

Classificação:

1 França - 6 pontos

2 Austrália - 3 pontos

3 Dinamarca - 1 ponto

4 Tunísia - 1 ponto

Terceira e última rodada:

Quarta-feira, 30/11:

Tunísia x França - 12h (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, canal Casimiro e FIFA+)

Austrália x Dinamarca - 12h (SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

GRUPO E

Todos os caminhos estão abertos no grupo E. Para a Espanha, vitória ou empate bastam para se classificar até a próxima fase da Copa do Mundo.

Os japoneses terão que vencer o seu jogo. Em caso de empate, torcem por outro empate no duelo entre Costa Rica e Alemanha na última rodada.

Para a Costa Rica, com 3 pontos, precisa vencer para se classificar. Se ficar na igualdade, deve torcer por vitória dos espanhóis na rodada.

Para os alemães, lanterna do grupo, precisa vencer o seu jogo e torcer por triunfo da Espanha sob o Japão, para avançar para as oitavas como segundo colocado.

Classificação:

1 Espanha - 4 pontos

2 Japão - 3 pontos

3 Costa Rica - 3 pontos

4 Alemanha - 1 ponto

Terceira e última rodada:

Quinta-feira, 01/12:

Japão x Espanha - 16h (SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

Costa Rica x Alemanha - 16h (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

GRUPO F

Croácia, Marrocos e Bélgica disputarão na terceira e última rodada as duas vagas até as oitavas de final da Copa do Mundo. Para os croatas, uma vitória ou empate bastam. Se perder, aí terá de torcer para os canadenses.

Para o Marrocos, a disputa é intensa. Precisa ganhar o seu jogo ou até mesmo empatar.

Já a Bélgica precisa vencer, mas se empatar aí vai ter que esperar uma goleada do Canadá em cima do Marrocos, que também briga pela vaga.

Canadá, em último, já está desclassificado.

Classificação:

1 Croácia - 4 pontos

2 Marrocos - 4 pontos

3 Bélgica - 3 pontos

4 Canadá - 0 pontos

Terceira e última rodada:

Quinta-feira, 01/12:

Croácia x Bélgica - 12h (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

Canadá x Marrocos - 12h (SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

GRUPO G

A Seleção Brasileira já está classificada. A equipe busca apenas um empate ou vitória para carimbar a liderança no grupo.

Para a Suíça, que enfrentará a Sérvia, só precisa de uma vitória. Caso empate, aí deve torcer para os brasileiros na rodada.

Para Camarões e a Sérvia, entretanto, a situação é mais difícil. As seleções terão que vencer seus jogos e torcerem por derrota ou empate dos adversários.

Classificação:

1 Brasil - 6 pontos

2 Suíça - 3 pontos

3 Camarões - 1 ponto

4 Sérvia - 1 ponto

Terceira e última rodada:

Sexta-feira, 02/12:

Camarões x Brasil - 16h (Globo, SporTV, GloboPlay, canal do Casimiro, portal GE e FIFA+)

Sérvia x Suíça - 16h (SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

GRUPO H

Portugal já está classificado. Só precisa do empate para consolidar a liderança.

A seleção de Gana precisa vencer o seu último jogo na fase de grupos para avançar até as oitavas. Se empatar, aí precisa torcer para os portugueses.

A Coreia do Sul só chegará até as oitavas se vencer o jogo contra o Uruguai e torcer por derrota de Gana.

Por fim, o Uruguai terá não apenas que vencer o seu jogo, como torcer por triunfo de Portugal nesta última rodada, além de ter que descontar a diferença no saldo de gols.

Classificação:

1 Portugal - 6 pontos

2 Gana - 3 pontos

3 Coreia do Sul - 1 ponto

4 Uruguai - 1 ponto

Terceira e última rodada:

Sexta-feira, 02/12:

Coreia do Sul x Portugal - 12h (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

Gana x Uruguai - 12h (SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

Quando serão as oitavas de final da Copa do Mundo?

Os jogos das oitavas de final na Copa do Mundo serão nos dias 03, 04, 05 e 06 de dezembro de 2022. A bola vai rolar entre os oito estádios do Catar às 12h e 16h, horário de Brasília.

O chaveamento da FIFA na fase eliminatória funciona da seguinte maneira: o líder do grupo A joga contra o segundo colocado do grupo B, enquanto o segundo do grupo A disputa contra o primeiro do B, e assim sucessivamente até o grupo H, o último na classificação.

As seleções de França, Brasil, Portugal, Holanda, Senegal, Inglaterra e Estados Unidos já estão confirmadas nas oitavas de final.

A Seleção Brasileira, já classificada, poderá enfrentar Portugal, Coreia do Sul, Gana ou Uruguai, a depender das posições e de quem avançar.

Como assistir aos jogos da Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo no Catar são transmitidos no Brasil através dos canais Globo (TV aberta) e SporTV (canal pago).

Pela TV aberta, o canal da Globo transmite todos os confrontos ao vivo e de graça para todo o país, com narrações de Galvão Bueno nos jogos do Brasil, além de Cléber Machado, Renata Silveira, Luis Roberto e Gustavo Villani. Já os canais do SporTV só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

Também dá para assistir nas plataformas GloboPlay (streaming), portal GE (site de notícias), FIFA+ (streaming de graça) e o canal do Casimiro (Youtube de graça). Cada uma das opções está disponível de graça no site como nos aplicativos para celular, tablet, smartv ou computador.

