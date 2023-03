Cheirinho de novo? Memes da derrota do Flamengo na Taça Guanabara 2023

O Fluminense venceu o o Flamengo nesta quarta-feira, 8 de março, pela última rodada do Campeonato Carioca; com a derrota, o time Rubro-Negro perdeu a chance de ser campeão da Taça Guanabara

O Fluminense levou a melhor no clássico Fla-Flu pela última rodada do Campeonato Carioca. Ao vencer o Flamengo nesta quarta-feira, 08/03, o Tricolor conquistou o título da Taça Guanabara na temporada. Com a derrota do elenco rubro-negro, torcedores rivais aproveitaram para brincar com memes do Flamengo em zoações e provocações.

Esta é a quarta derrota em jogos decisivos do Flamengo na temporada. O time perdeu a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, a Recopa para o Independiente del Valle e ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes.

O confronto direto aconteceu na noite desta quarta, no Maracanã. Com apenas um ponto de diferença, o Tricolor levou a melhor e ficou com o título da primeira fase do Campeonato Carioca. Agora, os torcedores aproveitam para brincarem com o Rubro-Negro.

Nas redes sociais, memes do Flamengo com o técnico Vitor Pereira viralizaram rapidamente. O comandante é o principal alvo dos rivais, principalmente os corintianos. Além disso, o famoso "cheirinho" também não poderia ficar de fora.

Melhores memes da derrota do Flamengo para o Fluminense

Veja a reação da web com mais uma derrota do Flamengo sob o comando de Vítor Pereira e os memes. O treinador é o principal assunto nas redes sociais após o clássico desta quarta-feira.

Fica, Vítor Pereira! O Brasil te ama! pic.twitter.com/Omqzq4zYQZ — Humor Esportivo (@humoresportivo) March 9, 2023

"Se bater o carro precisa ganhar um título" Vítor pereira: pic.twitter.com/TRM2sKLKvy — Cortinas ao Contrário | Mateus (@Snaihtniroccccc) March 9, 2023

*Quem derrubar o copo vai ter que ganhar um título* Vitor Pereira: pic.twitter.com/MNzGD3ASpT — FIa Posting (@FlaPosting) March 9, 2023

O VÍTOR PEREIRA É ALÉRGICO A TÍTULOS pic.twitter.com/a4jVoRiK2e — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ (@centraldanacao) March 9, 2023

Mateusão antes do Pedro tirando o Gabigol

Tirar o Igor Jesus com o Gerson mancando

Matheus Gonçalves sem entrar no jogo

Pablo Terra Plana titular Um DESASTRE!!!!! Vitor Pereira é rua! Marcos Braz é rua! pic.twitter.com/TkGl1uIftk — Giuliano Cosenza (@CosenzaGiuliano) March 9, 2023

Vitor Pereira perdendo o 4º título com esse Flamengo Eu: pic.twitter.com/zuHPeqjj34 — M.Dames (@n3grom) March 9, 2023



O famoso "cheirinho" para o Flamengo também viralizou nas redes sociais.

Olha só quem voltou!! Sim amigos ele mesmo, o super cheirinho!! pic.twitter.com/nLMJKUYD9d — Sep Temporada 2022 (@Senna1881) March 9, 2023

Já virou ciclo vicioso kkkkkkkkkkk só no cheirinho pic.twitter.com/DqMNwVAOVl — Neilson Silva (@NeilsonSilva20) March 9, 2023

TROFÉU Cheirinho de 2023.

4 Cheirinhos em 2023. pic.twitter.com/IZTs1Po93l — Nardão (@Palmeirasalway) March 9, 2023

Mais um VICE do cheirinho.

Quando o VARMENGO não ajuda .

É isso mesmo.

Só derrotas. pic.twitter.com/41BVp69WV0 — Nardão (@Palmeirasalway) March 9, 2023

Técnico Vitor Pereira vai sair do Flamengo?

Mesmo com a derrota para o Fluminense nesta quarta-feira, não há indícios de que o técnico Vitor Pereira vá deixar de fato o cargo do clube. Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro fazem pressão pela saída do treinador.

A derrota para o Fluminense hoje, para o Vasco no fim de semana, e as humilhações no Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil e na final da Recopa tiraram o torcedor do sério neste início de temporada.

Na semana passada, após a derrota na Recopa, o jornalista Vitor Sergio Rodrigues, da TNT Sports, garantiu através de fontes no clube carioca a permanência do treinador. Até o momento, o Flamengo não se posicionou.

Leia também

Fluminense tem Libertadores?