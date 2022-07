Colômbia x Brasil: onde assistir final da Copa América Feminina

Quem vai ser campeão? Prepare o coração porque é hora de torcer! As seleções de Colômbia e Brasil se enfrentam neste sábado, 30 de julho, na final da Copa América Feminina a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Alfonso López, em Bucaramanga. Onde assistir final da Copa América Feminina hoje? Confira todas as informações da grande decisão para não perder nenhum lance.

Onde assistir final da Copa América Feminina

A final da Copa América Feminina terá transmissão do SBT e SporTV, a partir das 21h (horário de Brasília). Além disso, o jogo também vai passar no Globo Play e no site do SBT.

Pela TV aberta, o canal do SBT transmite para todos os estados do Brasil a final feminina. A narração fica por conta de Téo José com comentários de Erika, Mauro Beting e Nadine Basttos.

Outra opção é o SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Se for assinante, pode acompanhar através do Globo Play, plataforma de streaming, ou no site do SBT de graça (www.sbt.com.br).

Informações do jogo da Colômbia x Brasil hoje:

Data: 30/07/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia

Arbitragem: Não identificado

Onde assistir final da Copa América Feminina: SBT, SporTV, Site do SBT e Globo Play

Quem são as campeãs da Copa América Feminina?

Brasil e Argentina são as únicas seleções que já venceram a Copa América Feminina em toda a história da competição. A Seleção Brasileira, entretanto, possui 7 títulos enquanto a Argentina só levou 1.

A equipe brasileira venceu nos anos de 1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018, enquanto as jogadoras argentinas venceram em 2006, quando superaram o próprio Brasil na final da competição.

Agora, a Seleção Canarinho quer o seu oitavo troféu da Copa América, enquanto a Colômbia quer o primeiro para marcar o seu nome na história da Conmebol.

Brasil – 7 títulos (1991, 1995, 1998, 2003, 2010, 2014 e 2018)

Argentina – 1 título (2006)

