Saiba como assistir ao jogo do Brasil sub 17 hoje. Foto: Reprodução Rafael Ribeiro/CBF

Onde assistir o jogo do Brasil sub 17 hoje no Sul-Americano (30/03)

A Seleção Brasileira sub 17 entra em campo nesta quinta-feira (30) para buscar o título de número treze no Campeonato Sul-Americano. O Estádio Christian Benítez, em Guayaquil, será o palco do jogo do Brasil sub 17 contra o Equador às 21h (Horário de Brasília), válido pela primeira rodada.

Onde vai passar o jogo do Brasil sub 17 hoje

O jogo do Brasil sub 17 hoje terá transmissão no SporTV e GloboPlay ao vivo para todos os estados. O canal só está disponível na TV paga, assim como a plataforma só pode ser assistida por assinantes.

O torcedor deve obter o canal esportivo entre a programação da sua operadora por assinatura. Caso contrário, entre em contato com o seu operador para adquiri-lo.

Já o GloboPlay é a opção para quem não é assinante da TV paga. Acesse o site do produto (globoplay.globo.com) e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Grupo A no Sul-Americano

Além de Brasil e Equador, também estão no grupo A as seleções de Chile, Colômbia e Uruguai. Os elencos jogam entre si por cinco rodadas, onde claramente cada equipe entrará em campo quatro vezes na primeira fase.

Os três primeiros na classificação garantem vaga no hexagonal final.

GRUPO A

1 Brasil

2 Chile

3 Colômbia

4 Equador

5 Uruguai

Convocação do Brasil

O técnico Phelipe Leal convocou 23 jogadores para representarem a Seleção Brasileira sub 17 em busca do 13º título brasileiro da competição.

Já vestiram a camisa da categoria sub 17 jogadores como Vini Junior, do Real Madrid, Yuri Alberto, do Corinthians, e Paulinho, do Atlético MG.

GOLEIROS:

Caio Barone – Flamengo

César – Palmeiras

Phillipe Gabriel – Vasco

DEFENSORES:

Chermont – Santos

Dalla Corte – Internacional

Dayvisson – Athletico Paranaense

Da Mata – Grêmio

João Henrique- Fluminense

Souza – Santos

Vitor Nunes – Palmeiras

Vitor Reis – Atlético Mineiro

MEIO-CAMPISTAS:

Bernardo Valim - Botafogo

Dudu - Athletico Paranaense

Lucas Camilo - Grêmio

Luiz Gustavo - Corinthians

Matheus Ferreira - Vasco

Rhuan Gabriel - Cruzeiro

ATACANTES:

Kauâ Elias - Fluminense

Lorran - Flamengo

Matheus Reis - Fluminense

Rayan – Vasco

Ricardo – Internacional

Riquelme Fillipi – Palmeiras

Anúncio do técnico Phelipe Leal dos 23 convocados para o Sul-Americano Sub-17 no Equador Vamos, Brasil! pic.twitter.com/xIxqxsxHkR — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 9, 2023

Tabela de jogos do Brasil na primeira fase

O Brasil vai jogar quatro partidas na fase de grupos contra Equador, Chile, Colômbia e Uruguai. Para não perder nenhum lance, confira a tabela do jogo do Brasil sub 17.

Equador x Brasil - 1ª rodada

Data: Quinta-feira, 30/03 às 21h (horário de Brasília)

Estádio Christian Benítez, no Equador

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Brasil x Chile - 2ª rodada

Data: Sábado, 01/04 às 18h30 (horário de Brasília)

Estádio Christian Benítez, no Equador

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Brasil x Colômbia - 3ª rodada

Data: Segunda-feira, 03/04 às 21h (horário de Brasília)

Estádio Christian Benítez, no Equador

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Uruguai x Brasil - 5ª rodada

Data: Sexta-feira, 07/04 às 21h (horário de Brasília)

Estádio George Capwell, no Equador

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

