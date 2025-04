Com gol contra, Galo empata com o Caracas na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, 23, o Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Caracas, em jogo realizado no Estádio Olímpico de la UCV, na Venezuela, pela terceira rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana 2025. Com o resultado, ambas as equipes somam cinco pontos, mas o Galo lidera pelo saldo de gols.​

Resultado do jogo do Galo e Caracas

Cuca estava sem Hulk, Scarpa e outros titulares, e o o clube não avançou. O Galo não marcou gol, mas conseguiu empatar no placar graças a um gol contra dos rivais. os 23 do primeiro tempo, Rodriguéz marcou contra.

Aos 20 do segundo tempo, Jeriel De Santis, abriu o placar para o Caracas após um contra-ataque. Aos 39, João Marcelo chutou para o gol, mas o lance foi anulado.

Com o empate, Atlético-MG e Caracas dividem a liderança do Grupo H, ambos com cinco pontos. O Galo leva vantagem no saldo de gols. As duas equipes seguem na briga pela classificação às oitavas de final da competição.​

O Atlético-MG volta a campo no sábadi (26) para enfrentar o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Pela Copa do Brasil, o próximo jogo será contra o Maringá, no dia 29 de abril, também fora de casa.