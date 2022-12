Quem foram os técnicos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo ano a ano

Relembre todos os comandantes da equipe brasileira em todas as edições da Copa do Mundo na história

A Seleção Brasileira é a única seleção a jogar todas as edições da Copa do Mundo. Com recordes históricos, a equipe amarela também é a maior vencedora do torneio de futebol, com cinco troféus já conquistados. Em cada uma das edições, o elenco teve um comando diferente. Você se lembra dos técnicos da Seleção Brasileira?

Os 16 técnicos da Seleção Brasileira nas Copas até 2022

Ao longo da história, o torcedor brasileiro viu grandes jogadores vestindo a camisa amarela da Seleção Brasileira dentro de campo. Representar o elenco é uma das maiores honrarias no futebol. Fora do campo, os treinadores também são parte importante do sucesso da seleção.

Telê Santana, Dunga, Zagallo e Parreira são alguns dos nomes que passaram pelo cargo. Relembre a seguir todos os técnicos da Seleção Brasileira nas Copas.

1930 - Píndaro de Carvalho Rodrigues

O primeiro treinador da Seleção Brasileira em Copa do Mundo foi Píndaro de Carvalho Rodrigues. Como jogador, ele defendeu as cores do Fluminense e Flamengo, até pendurar as chuteiras e seguir carreira como técnico.

Píndaro assumiu a equipe canarinho em 1930, quando dirigiu-se até o Uruguai para disputar o Mundial, a primeira edição da história.

O Brasil não teve sorte já que foi eliminado na fase de grupos depois de perder na estreia para a Iugoslávia. Já contra a Bolívia ganhou.

O técnico morreu em 30 de agosto de 1965 aos 73 anos.

1934 - Luís Vinhaes | técnicos da Seleção Brasileira

Com sede na Itália, o Brasil chegou para disputar o Mundial da FIFA com Luís Vinhaes no comando técnico da seleção.

Depois de uma Eliminatórias pesada, o elenco fez bonito e conquistou o passaporte para jogar a Copa. Logo na rodada de estreia, nas oitavas de final, o Brasil perdeu para a Espanha em 3 a 1.

Luís, entretanto, teve uma carreira vitoriosa no futebol carioca. Ele passou pelo Bangu em 1933, campeão do Campeonato Cariocam segundo o portal Terra. Além disso, havia vencido duas edições da Copa Rio Branco.

1938 - Adhemar Pimenta

O técnico Adhemar Pimenta comandou a seleção brasileira na Copa do Mundo da França em 1938.

O time passou pelas oitavas de final em jogo contra a Polônia e depois encarou a Tchecoslováquia nas quartas, mas perdeu para a Itália na semifinal da competição. O elenco terminou em terceiro lugar depois de vencer a Suécia por 4 a 2.

Adhemar ganhou notoriedade após o seu trabalho em 1936 pelo Botafogo, Santos e América do Rio de Janeiro, segundo o jornal Terra.

1950 - Flavio Costa | técnicos da Seleção Brasileira

Doze anos sem Copa do Mundo devido à Segunda Guerra Mundial, o Brasil voltou a jogar a Copa do Mundo, competição mais importante do futebol, e desta vez em casa após a FIFA escolher o país sul-americano para sediar o evento. Flavio era o comandante do Brasil na época. Ele ganhou em 1948/49 a edição da Copa América.

A seleção brasileira terminou em primeiro lugar na fase de grupos com duas vitórias e um empate. Já no quadrangular final perdeu para o Uruguai em jogo no Maracanã.

Após o sucesso na Seleção Brasileira, o técnico Flavio treinou Vasco, Flamengo e até o Porto.

1954 - Zezé Moreira

O Brasil tentou buscar o seu primeiro troféu em 1954, mas foi eliminado nas quartas de final. Com sede na Suíça, o elenco veio para disputara a Copa sob o comando do treinador Zezé Moreira.

Na fase de grupos, terminou em primeiro lugar com uma vitória e um empate. Porém, nas quartas, perdeu para a Hungria e foi eliminado.

O profissional colecionou passagens pelo Botafogo, Vasco e o Belenenses, segundo o portal de estatísticas Transfermarkt. Zezé trabalhou até 1981, mas não teve grande êxito com a equipe nacional.

1958 e 1966 - Vicente Feola | técnicos da Seleção Brasileira

O treinador Vicente Feola passou pela Seleção Brasileira em duas oportunidades: nas Copas de 1958, quando foi campeão, e mais tarde em 1966

Na Copa de 1958, Pelé integrou o elenco da equipe na Suécia com apenas 17 anos. Na fase de grupos, terminou como líder após marcar duas vitórias e um empate. Nas quartas passou por País de Gales, depois a França na semifinal e, na grande decisão, derrotou a Suécia por 5 a 2. O Brasil conquistou o primeiro título de Copa do Mundo.

Na Copa de 1966, entretanto, Vicente não teve a mesma sorte. No grupo C, o elenco perdeu dois jogos e só ganhou um, ou seja, acabou eliminado.

1962 - Aymoré Moreira

Depois de conquistar a taça em 1958, o Brasil veio confiante para disputar a Copa de 1962, no Chile. Desta vez, era Aymoré Moreira foi quem comandou o elenco de jogadores no torneio mundial de futebol.

Naquele ano, a equipe estreou na fase de grupos com vitória diante do México. Foram duas vitórias e um empate na competição. Nas quartas derrotou a Inglaterra, depois o anfitrião Chile na semifinal e, na final, a Tchecoslováquia.

Lesionado, Pelé ficou de fora naquele ano, mas a equipe conseguiu conquistar o bicampeonato.

Aymoré fez a sua carreira no futebol paulista com Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. No Verdão, ele venceu o Brasileirão de 1967, segundo dados do portal Terra.

1970, 1974 e 1998 - Zagallo | técnicos da Seleção Brasileira

Um dos nomes mais famosos a integrar o comando técnico da Seleção Brasileira foi Mario Jorge Lobo Zagallo, o Zagallo. Ele treinou o time do Brasil em 1970, 1974 e em 1998.

Zagallo começou a carreira como treinador após se aposentar dos gramados no Botafogo, com passagens também por Kawai, seleção nacional, Al-Hilal, Flamengo e Emirados Árabes Unidos, segundo dados do portal Transfermarkt. De acordo com números da CBF, Zagallo coleciona 135 partidas como treinado, sendo 96 vitórias, 30 empates e apenas nove derrotas.

Com Pelé no elenco, o Brasil se tornou tricampeão em 1970. Na fase de grupos, a equipe passou na liderança com três vitórias. Ganhou do Peru nas quartas, depois do Uruguai na semi e a Itália na decisão do título por 4 a 1.

Já em 1974, passou pela fase de grupos mas, na segunda fase, foi eliminada e perdeu para os poloneses no terceiro lugar.

Em 1998, o Brasil alcançou a final da Copa, mas perdeu para a França por 3 a 0.

1978 - Cláudio Coutinho

Antes de ser treinador do Brasil, Cláudio Coutinho teve passagens pelo Flamengo, onde se destacou em sua carreira. Logo após Zagallo, foi chamado para defender a Seleção Brasileira.

Em 1978, na Argentina, o elenco passou pela fase de grupos, da fase eliminatória mas ficou em terceiro lugar sem ter um alto desempenho.

1982 e 1986 - Telê Santana | técnicos da Seleção Brasileira

Considerado um dos melhores e maiores treinadores do futebol brasileiro, Telê Santana foi técnico da Seleção Brasileira de 1982 a 1986.

Após liderar a conquista da Libertadores e de dois Mundiais do São Paulo, Telê foi convocado para treinar a Seleção. Com grandes astros no elenco, disputou o Mundial de seleções em 1982 na Espanha, mas foi eliminado na segunda fase pela Itália.

Já em 1986, no México, a Seleção novamente se classificou com Telê. Passou facilmente na fase de grupos, depois venceu a Polônia nas oitavas, mas perdeu nas quartas nos pênaltis para a França.

1990 - Sebastião Lazaroni

Após a longa passagem de Telê, a CBF decidiu contratar Sebastião Lazaroni como técnico da seleção brasileira.

Na Copa de 1990, na Itália, o time do Brasil chegou até as oitavas, mas perdeu para a Argentina. Depois da sua passagem pela Seleção, treinou a Fiorentina dois anos depois.

1994 e 2006 - Carlos Alberto Parreira | técnicos da Seleção Brasileira

Um dos nomes mais famosos como técnicos da Seleção Brasileira é, sem dúvidas, Carlos Alberto Parreira. Não apenas porque conquistou o quarto título para os brasileiros, mas por sua irreverência e forma de trabalhar com os atletas, além do respeito.

Em seu currículo, tem passagem pelas seleções de Gana, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e África do Sul, segundo dados do portal Transfermarkt.

Parreira trabalho em duas oportunidades com a CBF: em 1994, quando foi campeão, e em 2006.

No ano de 1994, com Bebeto, Romário, Dunga, Raí e Márcio Santos, o Brasil avançou na fase de grupos, jogando nos Estados Unidos. Passou dos americanos nas oitavas, depois da Holanda nas quartas e da Suécia na semifinal. Na final, derrotou a Itália nos pênaltis.

Em 2006, entretanto, a equipe foi derrotada pela França nas quartas de final, com sede na Alemanha.

2002 e 2014 - Felipão

Luiz Felipe Scolari assumiu o comando técnico da Seleção Brasileira pela primeira vez em 2002. Antes de estrear na elite da seleção, passou por CSA, Juventude, Brasil de Pelotas, Al-Shabab, Grêmio, Goiás, Qadsia, Kuwait, Criciúma, Al-Ahli, Júbilo Iwata, Palmeiras e Cruzeiro.

O seu forte desempenho no futebol brasileiro chamou a atenção dos diretores da entidade. Em 2002, ele assumiu pela primeira vez o desafio de comandar uma grande seleção.

Na Copa do Mundo no Japão e Coreia do Sul, o Brasil avançou na fase de grupos. Nas oitavas, venceu a Bélgica, depois a Inglaterra, Turquia na semifinal e a Alemanha na grande final, para conquistar o pentacampeonato.

Scolari foi técnico do Brasil no 7x1 na Copa do Mundo de 2014

2010 - Dunga | técnicos da Seleção Brasileira

Ex-jogador e volante da seleção brasileira na conquista do tetra em 1994, Dunga assumiu o comando técnico da equipe da CBF em 2010.

Logo após se aposentar da carreira nos gramados, o atleta foi convocado para treinar o elenco. De cara, a Copa do Mundo na África do Sul foi a sua primeira grande experiência. O time passou pela fase de grupos em primeiro lugar, ganhou do Chile nas oitavas e, nas quartas, perdeu para a a Holanda.

Após a derrota na Copa, Dunga deixou o cargo e foi substituído por Mano Menezes. Durante a sua passagem, foi bastante criticado principalmente pelo seu método de trabalho.

2018 e 2022- Tite | técnicos da Seleção Brasileira

Com o fracasso de 2010 e 2014, a CBF decidiu inovar no método de trabalho e trazer um novo técnico para o comando da Seleção Brasileira, a única pentacampeã do futebol.

Tite, ex-técnico do Corinthians, foi a solução encontrada. O comandante assumiu Dunga, que havia deixado o comando do time após perder a fase de grupos na Copa América em 2016.

O profissional também foi jogador, mas não obteve sucesso. Arriscou-se na carreira de treinador e brilhou. No início da carreira passou por Caxias, Veranópolis, Ypiranga, Juventude, Grêmio, São Caetano, Atlético MG, Palmeiras, Al-Ain FC, Internacional, Al-Wahda e o Corinthians, campeão do Brasileirão em 2010 e 2014, da Libertadores em 2011/12 e do Mundial em 2012.

Estreou em Copa do Mundo na Rússia, em 2018. Avançou de maneira rápida e fácil na fase de grupos. Nas oitavas bateu o México, mas foi derrotado pela Bélgica nas quartas de final.

Em 2022, no Catar, o pesadelo se repetiu. Passou em primeiro no grupo G, ganhou da Coreia do sul em goleada nas oitavas mas, nos pênaltis, foi eliminado pela Croácia nas quartas.

Com Tite fora, quem vai ser o novo técnico da Seleção Brasileira em 2023?

Quantas Copas o Brasil tem?

Pentacampeão, a Seleção Brasileira tem cinco títulos conquistados na história da Copa do Mundo. É a única equipe com esse número em conquistas e o primeiro no ranking de maiores seleções.

O Brasil levantou a taça nos anos 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Nas primeiras edições, teve a participação do Rei Pelé que, com apenas dezessete anos, garantiu a primeira taça aos brasileiros em toda a história do futebol.

Mais tarde, nos anos de 1962 e 1970, Pelé também foi campeão com a Seleção Brasileira.

Já em 1994, a Seleção Brasileira ganhou a sua quarta Copa do Mundo com Bebeto, Romário, Dunga, Raí e Márcio Santos. Em 2002, o quinto e último do Mundial veio com a presença dos astros Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, Cafu e Denílson.

