Como assistir a apresentação de Luis Suárez no Grêmio hoje, 4 de janeiro

Nova contratação do Grêmio para a temporada, o uruguaio Luis Suárez será apresentado para os torcedores nesta quarta-feira, em Porto Alegre na Arena do Grêmio, a partir das 19h30 (Horário de Brasília) com muita música, show de luzes e uma grande festa. Saiba como assistir a transmissão da apresentação ao vivo e de graça.

Onde assistir apresentação de Luis Suárez no Grêmio

A Grêmio TV vai transmitir ao vivo e de graça a apresentação de Luis Suárez no Grêmio hoje, às 19h30 (horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal do Grêmio no Youtube é quem vai transmitir a chegada do uruguaio em Porto Alegre nesta terça-feira para todos os torcedores do Tricolor Gaúcho.

É de graça e o torcedor não precisa ser inscrito para acompanhar a apresentação. Dá para sintonizar tanto pelo navegador como no aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube do Grêmio

Como vai ser a apresentação nesta quarta-feira?

Luis Suárez terá direito à uma grande festa na Arena do Grêmio nesta quarta-feira. Segundo a assessoria do clube, mais de 28 mil ingressos foram vendidos.

Suárez chegou na terça-feira e foi recebido pela torcida gaúcha. Além disso, ele também conheceu as instalações do Grêmio em Porto Alegre e alguns espaços da cidade.

De acordo com o GE, a apresentação de Luis Suárez terá DJ, show de luzes e efeitos especiais, assim como os eventos do futebol europeu. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, vai comandar a festa.

Depois da apresentação na Arena, Suárez vai conceder a primeira entrevista coletiva para a imprensa.

MUY FELIZ E MUY CONTENTO 🇪🇪 Aperta o ▶️ e confere as primeiras palavras do Luis Suárez no CT Luiz Carvalho. pic.twitter.com/XU6PnGVBA3 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 3, 2023

Quando é a estreia do uruguaio?

Não há uma data exata de quando Luis Suárez vai estrear no Grêmio. Porém, existe a possibilidade do uruguaio entrar em campo no dia 17 de janeiro, terça-feira, na Recopa Gaúcha.

Contra o São Luiz, a partida é única e vale o primeiro título para o Grêmio na temporada. O torneio reúne o campeão gaúcho, no caso o Grêmio, e o da Copa FGF, no caso o São Luiz.

Suárez pode entrar em campo na final da Recopa. Se isso não acontecer, aí ele entra em campo pelo Campeonato Gaúcho, no dia 22 de janeiro, contra o Caxias, na primeira rodada da competição.

O número de Suárez vai ser o 9, antiga numeração de Diego Souza.

