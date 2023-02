Resultado jogo do Benfica hoje (31/01): placar e gols da vitória contra Arouca

O Benfica segue na liderança do Campeonato Português. No Estádio Municipal de Arouca, o elenco venceu o Arouca por 3 a 0 nesta terça-feira, 31 de janeiro, pela 18ª rodada da competição. Com o resultado, o time vai para 50 pontos, com dez de vantagem diante do segundo colocado. Confira como foi o jogo e os gols marcados.

Com a vitória nesta terça-feira, o Benfica aumenta a sua vantagem na liderança do Campeonato Português. O último título conquistado no torneio nacional foi em 2018/19.

Na temporada passada, o Benfica ficou em terceiro lugar com 74 pontos, conquistados em 23 vitórias, cinco empates e seis derrotas. Este ano começou muito bem o campeonato, assim como na Liga dos Campeões ao conquistar o primeiro lugar.

O time do Benfica, comandado pelo técnico Roger Schmidt, foi para campo neste domingo com: Vlachodimos; Alex Grimaldo, Otamendi, Antonio Silva, Bah; Florentino, Cihquinho, David Neres; João Mário, Aursnes e Gonçalo.

Veja como foi o jogo o Benfica:

Como foi o jogo do Benfica x Arouca

O primeiro tempo foi total do Benfica. O atual líder do torneio português começou pressionando o time do Arouca no campo de ataque, enquanto os anfitriões sequer conseguiram responder.

Aursnes teve boa chance aos 8 minutos, mas Quaresma cortou. Um minuto depois novamente, Bah buscou Gonçalo no ataque chegou para assustar o goleiro De Arruabarrena, mas foi pelo lado de fora. Como a bola tocou no jogador da defesa do Arouca, escanteio.

Boa tentativa para o time da casa aos 13 minutos por Antony de cabeça. De tanto buscar, o Benfica finalmente abriu o placar com João Mário aos 25 minutos. Grimaldo veio pela esquerda, serviu David Neres que devolveu para Grimaldo. Livre na área, o atacante passou a bola para João Mário que, livre, acertou em cheio as redes.

Até o intervalo Grimaldo, David Neres, Aursnes e Gonçalo até buscaram outros gols, mas sem ampliar e também sem qualquer tipo de emoção no jogo.

Confira o gol de João Mário.

No segundo tempo, o Benfica entrou ainda mais ofensivo. Gonçalo buscou o segundo gol após toque de Bah, mas não conseguiu o ataque.

Com apenas 9 minutos, João Mário aproveitou o passe de Gonçalo Guedes e mandou para as redes.

Assista ao gol.

O Arouca respondeu aos 14 minutos após falta. A bola chegou aos jogadores do Arouca mas de cabeça a tentativa foi falha. Com os dois gols marcados, o time de Lisboa passou a ficar mais na defensiva, enquanto os anfitriões passaram a pressionar.

Mateus Quaresma também chegou bem aos 17 minutos. Ao tentar passar a bola para Bruno Marques, o jogador foi bloqueador por Bah e perdeu a chance na área. Alan Ruiz, minutos depois, também teve boa chance ao Arouca mas a bola passou pertinho do gol.

O Benfica buscou retomar o controle da partida. Aos 29 David Neres alcançou a área e tentou passar a bola para Musa mas a zaga adversária mandou a bola para fora. As tentativas de escanteio também foram frustradas.

Aso 34 minutos David Neres recebeu lançamento de Aursnes na área mas foi derrubado por Mateus Quaresma. Musa aproveitou a sobra e encaçapou os redes do goleiro do Arouca.

O time da casa tentou respondeu aos 37, sem sucesso. O jogo seguiu equilibrado até os minutos finais e mesmo com a vantagem o Benfica não tirou o pé.

Após os quatro minutos de acréscimos serem jogados, a partida se encerrou em 3 a 0, com a vitória do Benfica em cima do Arouca no Campeonato Português nesta terça-feira.

Classificação do Campeonato Português

Dezoito equipes jogam o Campeonato Português na primeira divisão. Os dois primeiros vão para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o 3º vai para as qualificatórias e o 4º e 5º lugar para a Conference League.

Os três últimos serão rebaixados.

1 Benfica - 50 pontos

2 Braga - 40 pontos

3 Porto - 39 pontos

4 Sporting - 32 pontos

5 Casa Pia - 30 pontos

6 Vitória SC - 27 pontos

7 Arouca - 26 pontos

8 Vizela - 24 pontos

9 Boavista - 24 pontos

10 Chavees - 22 pontos

11 Rio Ave - 21 pontos

12 Famalicão - 21 pontos

13 Portimonense - 20 pontos

14 Estoril - 19 pontos

15 Gil Vicente - 18 pontos

16 Santa Clara - 14 pontos

17 Marítimo - 13 pontos

18 Paços de Ferreira - 9 pontos

Próximo compromisso do Benfica

O Benfica voltar a jogar no fim de semana pela 19ª rodada do Campeonato Português.

Contra o Casa Pia, o jogo do Benfica vai ser no sábado, 4 de fevereiro, às 15h (Horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, em Portugal.

O time está em primeiro lugar com 50 pontos. Já o Casa Pia ocupa o quinto lugar na classificação. A temporada no total possui 34 rodadas em pontos corridos.

A transmissão será divulgada pela ESPN e Star Plus em até um dia antes do confronto.

Leia também:

Quais são os maiores campeões do Campeonato Português?