Como assistir ao jogo do Vitória hoje x Cordino na Pré-Copa do Nordeste (05/01/2023)

Pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, a etapa eliminatória da competição, o Vitória enfrenta o Cordino nesta quinta-feira em busca da classificação. No Estádio Barradão, o jogo do Vitória hoje vai começar às 19h30 (horário de Brasília). Saiba onde assistir e todos os detalhes da partida no texto.

+Qual é a maior torcida de futebol da região Nordeste?

Transmissão jogo do Vitória hoje ao vivo

O jogo do Vitória hoje contra o Cordino será transmitido na ESPN 4 e Star +, a partir das 19h30 (Horário de Brasília) nesta quinta-feira pela eliminatória da Copa do Nordeste.

A emissora exibe com exclusividade a partida para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo. Dá também para assistir a partida no Star +, plataforma de streaming para assinantes.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Como funciona a fase eliminatória da Copa do Nordeste?

As eliminatórias da Copa do Nordeste (ou Pré-Copa do Nordeste) são disputadas em duas fases e em jogos únicos na temporada.

Serão dezesseis equipes em busca de quatro vagas para a fase de grupos da Copa do Nordeste, a maior competição de futebol do Nordeste e região. Participam das eliminatórias os times: Vitória, CSA, Confiança, Santa Cruz, Botafogo (PB), Ferroviário, América (RN), Altos, Moto Club, Caucaia, Jacuipense, Retrô, ASA, Cordino, Potiguar de Mossoró e Sousa.

A primeira fase, em jogo único, será jogada em 5 de janeiro. Já a segunda fase vai ser no domingo, 8 de janeiro, com jogos que definirão as quatro vagas para a fase de grupos da Lampions League de 2023.

Jogos da Pré-Copa do Nordeste hoje

Além do jogo do Vitória hoje, outros sete embates serão definidos nesta quinta-feira pela fase eliminatória da Copa do Nordeste na temporada.

Confira todos os jogos de hoje e os horários.

19h30 - Vitória x Cordino

20h - Jacuipense x Altos

20h - CSA x Potiguar de Mossoró

20h - América RN x Moto Club

20h - Confiança x Sousa

20h - Ferroviário x ASA

21h30 - Santa Cruz x Caucaia

21h30 - Botafogo PB x Retrô

