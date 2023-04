Como assistir Bahia x Jacuipense hoje na final do Baianão 2023

Saiba como assistir a decisão do Campeonato Baiano 2023. Foto: Reprodução Tookapic by Pexels

É dia de decisão no Campeonato Baiano de 2023! Entre Bahia x Jacuipense, quem vai ficar com o título? Na tarde deste domingo, 02 de abril, as equipes disputam a partida de volta na final do estadual da Bahia às 16h (Horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

No primeiro jogo da final Bahia e Jacuipense empataram em 1 a 1. Quem vencer a partida fica com o título baiano.

Assistir Bahia x Jacuipense hoje ao vivo

TV Educativa (BA) e o canal da estatal no Youtube vão transmitir Bahia x Jacuipense ao vivo neste domingo. A emissora da televisão aberta é a grande responsável por exibir a final do Campeonato Baiano.

Moradores do estado baiano vão acompanhar a decisão do título na TV Educativa, canal que opera no número 10, afiliada à TV Brasil e Canal Futura.

Quem está longe do estado ou simplesmente prefere curtir tudo pela internet só precisa acessar o Youtube através do canal da TVE. É de graça e o torcedor não precisa se inscrever ou pagar mensalidade por isso.

O que acontece em caso de empate?

Se a soma dos dois placares na final do Campeonato Baiano terminar em empate, aí a disputa de pênaltis é que vai definir quem será o grande campeão baiano da temporada.

De acordo com o regulamento da Federação Baiana de Futebol, serão 5 cobranças sem repetir o mesmo cobrador. Persistindo o empate, uma nova série de cobranças será feita, mas desta vez alternadas até que alguém erre.

Não tem prorrogação na final do Baianão.

Informações para quem vai assistir o jogo na Arena Fonte Nova

Vai assistir a final do Baiano na Arena Fonte Nova? O Bahia divulgou informações necessárias que podem ajudar os torcedores neste domingo.

Para quem vai de carro, o estacionamento da Fonte Nova estará disponível a partir das 12h30, uma hora antes da abertura dos portões. Mas tem também a opção para quem vai de metrô e ônibus com as linhas no entorno do estádio.

Além disso, quem é sócio do Bahia pode estacionar no Shopping Bela Vista e Paralela de graça.

☝🏽 Chegue e entre cedo, vai lotar! Portões abrirão 13h30 neste domingo na Fonte. Veja nas imagens informações importantes pro torcedor tricolor. Cadeira Sul não tem acesso à Cadeira (Norte e Leste). Prefira ir de metrô. Tem estação na porta do estádio. #BBMP pic.twitter.com/EdUJCDJMlu — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 30, 2023

Campeões do Campeonato Baiano

O Bahia é o maior campeão do Campeonato Baiano com 49 títulos, seguido do Vitória com 29 e o Ypiranga com 10. A diferença entre os participantes são visíveis desde as primeiras edições até a atualidade.

Nas últimas temporadas, Bahia e Vitória dominam o cenário do futebol baiano. O último título do Bahia foi em 2020, enquanto o Vitória ganhou em 2017. No ano passado Atlético de Alagoinhas conquistou o segundo troféu da sua história.

Bahia - 49 títulos

Vitória - 29 títulos

Ypiranga - 10 títulos

Botafogo BA - 7 títulos

Galícia - 5 títulos

Atlético de Alagoinhas - 2 títulos

Fluminense BA - 2 títulos

São Salvador BA - 2 títulos

AAB - 1 título

Leônico - 1 título

Santos Dumont - 1 título

Bahiano de Tênis - 1 título

Internacional-BA - 1 título

Sport BA - 1 título

Atlético de Salvador - 1 título

Bahia de Feira - 1 título

Colo Colo - 1 título

Guarany - 1 título

Internacional de Cricket - 1 título

República - 1 título

Tem premiação?

Até o momento, a Federação Baiana de Futebol não informou se terá premiação para o campeão do Campeonato Baiano. No entanto, o regulamento prevê que o vencedor da partida deste domingo fica com a taça e com as medalhas douradas que serão entregues na cerimônia.

Para o segundo lugar as medalhas em prata serão entregues para os jogadores, técnico e a comissão técnica.

