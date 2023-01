Ferroviário x jogo do Ceará hoje tem transmissão online (31/01)

Equipes disputam a quarta rodada do Campeonato Cearense nesta terça-feira com transmissão ao vivo no streaming

O duelo entre Ceará e Ferroviário abre a quarta rodada do Campeonato Cearense. Nesta terça-feira, 31 de janeiro, a bola vai rolar às 20h (horário de Brasília), onde o jogo do Ceará hoje vai ser no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza pela primeira fase do torneio com transmissão exclusiva.

Sem passar na TV, o jogo do Ceará hoje vai ter transmissão do DAZN ao vivo às 20h. O serviço de streaming DAZN comprou os direitos de imagens do Campeonato Cearense na temporada. Depois de muita negociação entre concorrentes e a Federação Cearense de Futebol, a plataforma tornou-se a única maneira de assistir aos jogos.

O DAZN está disponível somente online. Por R$ 34,90 a assinatura permite ao torcedor assistir campeonatos de futebol nacional e internacional, além de outros esportes como basquete.

Dá para acessar o site e ver tudo pelo computador ou então no aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet ou até mesmo na smartv, mas apenas se o aparelho for compatível.

Quem vai ser o árbitro do jogo do Ceará hoje contra o Ferroviário vai ser Rodrigues Júnior. Os assistentes determinados foram Renan Aguiar e Tiago Castro Silva. O sorteio da escala de arbitragem definiu Leandro Martins como o reserva.

Perguntas frequentes de como assistir aos jogos no DAZN - Jogo do Ceará

Como usar o DAZN de graça para ver o jogo do Ceará?

Não é possível assistir ao DAZN de graça. A mensalidade de R$ 34,90 dá direito ao torcedor assistir diferentes competições de esportes pelo aplicativo ou navegador.

Quais dispositivos são compatíveis com o DAZN?

Dá para assistir nos dispositivos móveis Tablet Amazon Fire, celulares e tablets Android e sistema iOS. Nas televisões o Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Google Chromecast, Samsung Smart TV, Panasonic TV e LG Smart TV.

Já os consoles de jogos que aceitam são Playstation 4 e 4 Pro, Xbox One, Xbox One S e Xbox One X.

Classificação do Campeonato Cearense

Dez times jogam a elite do Campeonato Cearense. Na primeira fase, eles são divididos em dois grupos de cinco cada onde jogam por cinco rodadas em pontos corridos.

O líder de cada grupo vão para a semifinal, enquanto o segundo e terceiro lugar vão jogar as quartas de final. Os vencedores vão para a última etapa eliminatória.

GRUPO A

1 Ceará - 9 pontos

2 Atlético CE - 7 pontos

3 Iguatu - 6 pontos

4 Caucaia - 0 pontos

5 Barbalha - 0 pontos

GRUPO B

1 Fortaleza - 9 pontos

2 Ferroviário - 6 pontos

3 Maracanã - 6 pontos

4 Pacajus - 1 ponto

5 Guarani de Juazeiro - 0 pontos

