Como assistir Jacobinense x jogo do Bahia hoje ao vivo: horário da transmissão – 25/01

O começo de temporada para o Bahia está eletrizante. Dividindo suas atenções entre o estadual e a Copa do Nordeste, o elenco cumpre mais um compromisso nesta quarta-feira. Na Arena Cajueiro, o jogo do Bahia hoje será contra o Jacobinense pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

Com início às 21h30 (Horário de Brasília), os elencos vão disputar os três pontos em mais uma rodada emocionante do estadual. Os anfitriões ocupam a sétima posição com três pontos, vindo de derrota para o Jacuipense. O Bahia, por outro lado, ganhou do Atlético Alagoinhas e por isso está um passo da liderança.

Confira as escalações do jogo do Bahia hoje contra o Jacobinense.

Provável escalação do Jacobinense: Giovani; Gabriel Santiago, Felipe Abílio, Miqueias; Guga, Ninho Xavier, Kariri, Caíque; Thesco, Kel Baiano e Junior Bahia.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Douglas Borel, Kanu, Raul Gustavo, Ryan; Acevedo, Rezende, Daniel; Biel, Jacaré (Kayky) e Ricardo Goulart.

Onde assistir jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje terá transmissão da TV Educativa e Youtube às 21h30.

De graça para todo o estado da Bahia, o canal da TVE transmite o jogo do Bahia hoje contra o Jacobinense nesta quarta-feira ao vivo. Operando no canal 10, está disponível na TV aberta, além de ser afiliada a TV Brasil e o Canal Futura.

Outra opção ao torcedor é acompanhar no canal da TVE no Youtube. É de graça e o torcedor também não precisa se inscrever para assistir.

A plataforma de vídeos do Youtube está disponível no navegador e aplicativos para celular, tablet e smartv.

Data: Quarta-feira, 25 de janeiro de 2023

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Arena Cajueiro

Onde assistir: TV Educativa e Youtube

Como funciona o Campeonato Baiano?

O Campeonato Baiano tem três fases: a primeira, semifinal e a final. Dez equipes disputam nove rodadas em pontos corridos, por turno único, onde somente os quatro melhores avançam para a fase seguinte.

Cada vitória garante três pontos ao vencedor enquanto o empate somente um para ambos os times.

Ao fim das nove rodadas, os quatro melhores vão para a semifinal, enquanto os dois últimos seguem para a segunda divisão do Campeonato Baiano. A semifinal é jogada em ida e volta, onde o primeiro enfrentará o quarto, e o segundo jogará contra o terceiro colocado.

Os vencedores da semifinal disputarão o título na final também por ida e volta. Em caso de empate, as cobranças de pênalti vão definir quem é o campeão.

Os mandos de campo na semifinal e final nos jogos de volta ficam sempre com o primeiro e segundo lugar da classificação, melhores campanhas.

Quarta rodada do Campeonato Baiano

Além do jogo do Bahia hoje, outros quatro embates serão disputados na quarta rodada do Campeonato Baiano.

TERÇA-FEIRA, 24/01:

Itabuna x Juazeirense - 20h30

QUARTA-FEIRA, 25/01:

Atlético de Alagoinhas x Jacuipense - 19h15

Jacobinense x Bahia - 21h30

QUINTA-FEIRA, 26/01:

Vitória x Doce Mel - 19h15

Bahia de Feira x Barcelona de Ilhéus - 21h30

