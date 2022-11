Como assistir jogo da Bélgica online hoje na Copa do Mundo (23/11)

Depois de muita espera, a seleção da Bélgica estreia na Copa do Mundo do Catar nesta quarta, 23 de novembro, contra o Canadá, às 16h (Horário de Brasília) no grupo F. Jogando no Estádio Ahmed bin Ali, onde assistir jogo da Bélgica online hoje? Todas as informações de como assistir ao embate estão disponíveis a seguir.

Como assistir jogo da Bélgica online hoje na Copa?

Não vai estar em casa quando o jogo da Bélgica e Canadá começar hoje? Fique tranquilo torcedor, porque existem diferentes opções para você acompanhar tudo pelo celular. Quer saber como? Confira as opções disponíveis e o passo a passo para cada uma delas.

FIFA +

A entidade máxima do futebol está lançando um serviço de streaming para chamar de seu. A plataforma está disponível em todo o território brasileiro de graça. É isso mesmo torcedor, você pode curtir os 64 jogos da Copa do Mundo através de um clique no celular ou até no computador.

Tudo o que precisa fazer é acessar o site (www.fifa.com), encontrar a aba do FIFA+ (ou FIFA Plus), se cadastrar e pronto! Aí é só escolher a opção de jogo.

GloboPlay

Além de transmitir nos canais Globo e SporTV, a emissora carioca também retransmite a programação em sua plataforma, o GloboPlay. O serviço é para assinantes, mas, como a Globo é um canal aberto, qualquer um pode acessar o produto e assistir a programação.

Você só precisa acessar o site www.globoplay.globo.com, se cadastrar na Conta Globo ou incluir a conta do Facebook, Google ou Apple e escolher a opção "Agora na TV".

Dá para assistir tanto no celular como no aplicativo para tablet, computador e smartv.

Portal GE

Mas se você quer descomplicar e busca curtir da maneira mais simples e fácil aos jogos da Copa do Mundo, aí é só acessar o portal GE, também da Rede Globo.

À disposição no site (www.ge.globo.com) para todos os brasileiros, o jornal de notícias retransmite as imagens da Globo, o que faz com que torcedores possam assistir também pelo portal seja no computador ou até mesmo no próprio celular ou tablet.

É de graça e você não paga nada por isso.

Como vem a seleção da Bélgica na Copa do Catar?

Favorita ao título da Copa no Catar, a Bélgica entra confiante nesta quarta-feira para buscar os três pontos na primeira rodada. O elenco integra o grupo F ao lado do Canadá, Croácia e Marrocos, onde divide o favoritismo com os croatas.

Os Red Devils garantiram a liderança do grupo E nas Eliminatórias da Copa do Mundo na Europa, com 20 pontos, cinco de diferença com o País De Gales, segundo colocado. Foram seis vitórias e dois empates, sem perder nenhum confronto. O seu último jogo antes da Copa foi contra o Egito, em amistoso no dia 18 de novembro, quando perdeu para a seleção de Salah.

Para o jogo de estreia nesta quarta-feira, a Bélgica não tem desfalques.

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Castagne, Debast, Alderweireld, Vertonghen, Carrasco; Tielemans, Axel Witsel, Kevin De Bruyne; Openda e Eden Hazard.

Tabela de jogos da Bélgica na Copa do Catar 2022

Como integra o grupo F, a seleção da Bélgica terá pela frente três jogos na fase de grupos disputados em pontos corridos. Para avançar até as oitavas de final precisa terminar em primeiro ou segundo lugar no grupo.

Confira a tabela completa dos jogos da Bélgica na Copa, os horários e onde assistir.

Bélgica x Canadá (1ª rodada)

Data: Quarta-feira, 23/11 às 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali

Narração: a definir

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

Bélgica x Marrocos (2ª rodada)

Data: Domingo, 27/11 às 10h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Thumama

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

Croácia x Bélgica (3ª rodada)

Data: Quinta-feira, 01/12 às 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali

Onde assistir: Globo, FIFA +, SporTV, Globoplay e Portal GE

