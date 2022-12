Como assistir jogo da Holanda hoje online x Estados Unidos DE GRAÇA; transmissão da Copa do Mundo 2022

Pelas oitavas de final da Copa do Mundo, as seleções de Holanda e Estados Unidos se enfrentam neste sábado, 03 de dezembro, com transmissão ao vivo

É decisão na Copa do Mundo do Catar! Nas oitavas de final, as seleções de Holanda e Estados Unidos se enfrentam neste sábado, 03 de dezembro, em partida única da competição às 12h (horário de Brasília). Direto do Catar, o jogo da Holanda hoje vai ser no Estádio Internacional Khalifa, em Doha. Confira como e onde assistir ao jogo da Copa hoje na televisão e também online.

LEIA TAMBÉM:

Como assistir o jogo da Holanda hoje online?

Quer assistir ao jogo da Holanda hoje pelo celular mas não sabe como? O portal DCI te ajuda. Existem três opções para curtir a Copa do Mundo online:

GloboPlay

FIFA+

Portal GE

A plataforma GloboPlay disponibiliza o canal da Globo para todos os torcedores. Não é preciso ser assinante, a única necessidade é se inscrever na Conta Globo (www.globoplay.globo.com) com email e a senha, ou a conta do Facebook, Apple ou Google. O torcedor não paga nada para assistir as imagens da TV Globo na plataforma.

Outra maneira mais simples é através do site GE (www.ge.globo.com), o portal de notícias da emissora. É só clicar no link do jogo e pronto.

Mas para aqueles que gostam de clássicos, o serviço de streaming do FIFA+ está disponível com sinal aberto. A plataforma pode ser encontrada tanto no site (www.fifa.com) como no aplicativo para celular, tablet ou computador. É totalmente de graça.

Assistir o jogo da Holanda hoje ao vivo na TV?

Sabia que além de acompanhar o jogo da Holanda hoje online, também dá para assistir na televisão? E o melhor: totalmente de graça.

Na TV aberta, o canal da Globo exibe a partida as oitavas de final para todos os estados do Brasil, com narração de Renata Silveira e comentários de Richarlyson e Paulo Nunes.

Já no SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, quem narra é Jader Rocha com comentários de Renata Mendonça e Kléberson.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha devem ficar atentos com a diferença com o horário de Brasília e suas cidades.

Onde vai ser o jogo da Holanda hoje na Copa do Mundo?

Holanda x Estados Unidos vai ser jogado no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. O estádio na capital do país tem capacidade para receber mais de 45 mil torcedores.

O espaço recebeu seis jogos na fase de grupos, com o embate nas oitavas de final deste sábado e também o duelo pelo terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar.

Os arcos de neon são o grande diferencial do estádio.

🏟 Khalifa International Stadium 🗓 Play-off for Third Place, 17 Dec 2022 18:00 + 6 group stage matches & 1 Round of 16 match 🇶🇦 Qatar's most historic football venue pic.twitter.com/e5GcvQEaZL — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Como vem as seleções de Holanda x Estados Unidos?

Pelo grupo A, a seleção da Holanda garantiu-se em primeiro lugar com 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um empate. Na primeira rodada venceu o Senegal por 2 a 0. Já na segunda empatou com o Equador, em duelo acirrado dentro de campo.

Na terceira rodada, superou o Catar por 2 a 0, para carimbar o seu passaporte em primeiro lugar no grupo.

Para o jogo deste sábado, os holandeses não possuem nenhuma baixa no elenco.

Provável escalação da Holanda: Noppert; Dumfries, Van Dijk, Aké, Blind; Timber, De Roon, Frenkie De Jong, Klaassen; Gakpo e Memphis Depay.

Do outro lado, os Estados Unidos garantiram a vaga nas oitavas de final em segundo lugar, atrás da Inglaterra pelo grupo B na Copa do Mundo. Na rodada de estreia, o elenco empatou em 1 a 1 com País de Gales. Já na segunda rodada, ficou no empate sem gols contra os ingleses.

Por fim, na terceira, ganhou do Irã por 1 a 0 para conquistar a vaga no mata-mata.

Pulisic é dúvida após a última partida, onde saiu lesionado. Mesmo assim, o principal jogador do elenco deve ser titular.

Provável escalação dos Estados Unidos: Turner; Dest, Carter-Vickers, Tim Ream, Robinson; Tyler Adams, Musah, McKennie; Weah, Josh Sargent e Pulisic.

Chaveamento da Copa do Mundo no Catar

No início de abril deste ano, a FIFA detalhou a tabela dos grupos com datas, horários e também o chaveamento da fase eliminatória, também chamado de "mata-mata".

Dezesseis seleções avançaram para as oitavas de final. Aqui, as partidas são únicas, ou seja, o vencedor segue adiante e o perdedor está desclassificado. Além disso, a prorrogação será iniciada em caso de empate e, se nada mudar, os pênaltis vão acontecer entre as seleções.

Confira o chaveamento completo das equipes a seguir, com a tabela segundo a TV Globo.

+ Que horas vai ser o jogo do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo 2022