Seleção Brasileira joga contra a Coreia do Sul na segunda-feira, 05 de dezembro, pelas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar

Que horas vai ser o jogo do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo 2022

Que horas vai ser o jogo do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo 2022

A Seleção Brasileira está de malas prontas para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar. Depois de vencer dois jogos e perder um na fase de grupos, com 6 pontos, o elenco canarinho vai jogar contra Coreia do Sul na próxima segunda-feira, no Estádio 974. Mas que horas vai ser o jogo do Brasil nas oitavas?

Que horas vai ser o jogo do Brasil nas oitavas da Copa?

Na próxima segunda-feira, 05 de dezembro, o Brasil vai jogar as oitavas de final às 16h (horário de Brasília) contra a Coreia do Sul direto do Estádio 974, em Doha, no Catar.

Como encerrou a sua participação na fase de grupos em primeiro lugar com 9 pontos, vitória nos três jogos, o elenco canarinho vai enfrentar o segundo lugar do grupo H, no caso Coreia do Sul. O elenco asiático venceu Portugal na última rodada e carimbou o seu passaporte até as oitavas.

Este será o oitavo jogo entre as seleções, com seis triunfos aos brasileiros e apenas uma vitória aos sul-coreanos.

O chaveamento com dia, horário, estádio e possíveis caminhos das seleções foi determinado pela FIFA em abril, durante o evento para sortear os oito grupos da Copa. Além de saber que horas vai ser o jogo do Brasil nas oitavas, confira também todos os detalhes.

Brasil x Coreia do Sul

Segunda-feira, 05 de dezembro às 16h (horário de Brasília)

Estádio 974, em Doha, no Catar

Oitavas de final da Copa do Mundo

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, FIFA+ e canal do Casimiro

Quais seleções se classificaram para as oitavas da Copa?

As seleções de Brasil, França, Portugal, Holanda, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, Coreia do Sul, Argentina, Polônia, Austrália, Croácia, Marrocos, Espanha, Japão e Suíça estão confirmadas nas oitavas de final da Copa do Catar.

Cada um dos participantes garantiu o seu espaço entre a liderança e segunda posição entre os grupos, conquistando assim a precisa vaga no mata-mata.

As oitavas são jogadas em apenas uma partida, ou seja, quem vencer está dentro e quem perder dá adeus ao sonho da taça. Não há pontos ou tabelas de classificação, apenas embates em campo e resultados que classificam ou eliminam.

Os favoritos nas oitavas são Brasil, França, Holanda, Inglaterra, Argentina, Croácia e Espanha. Porém, como a Copa do Mundo no Catar já está conhecida como a "Copa das Zebras", tudo pode acontecer.

Onde assistir o jogo do Brasil nas oitavas de final?

O jogo do Brasil nas oitavas de final será transmitido ao vivo na Globo e no SporTV, além das plataformas GloboPlay, portal GE, canal do Casimiro e o streaming FIFA+.

Na TV aberta, a emissora transmite todos os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, incluindo nas oitavas de final. Como manda a tradição, Galvão Bueno narra a partida ao lado de Ana Thais, Roque Junior e Júnior.

Pelo canal pago, o SporTV é o responsável por exibir as grandes emoções da disputa. Aqui, é Milton Leite quem sempre comanda a festa da Seleção.

Outras opções estão disponíveis somente online. O GloboPlay, por exemplo, é uma plataforma que retransmite as imagens da Globo para todos os torcedores. Quem não é assinante pode assistir tanto no celular, pelo aplicativo, como no site. O mesmo acontece com o GE, site de notícias que retransmite as imagens da Globo.

Se preferir, o torcedor também pode acompanhar no FIFA+, serviço de streaming com sinal aberto em todos os jogos, incluindo do Brasil. Já no canal Casimiro, no Youtube e Twitch, as transmissões também são gratuitas.

Leia também:

Quando vai ser o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022

Messi vs Lewandowski: quem é melhor? Veja os números

Richarlison jogou em quais times e quantos gols ele tem na seleção?