Holanda e Catar se enfrentam no dia 29 de novembro, no Estádio Al Bayt, pelo Grupo A da Copa do Mundo FIFA 2022 do Catar.

Horário do jogo da Holanda hoje x Catar e qual canal vai passar a Copa do Mundo

Para se classificar às oitavas da Copa do Mundo no Catar, a Holanda enfrenta o já eliminado Catar nesta terça-feira, 29 de novembro, pela última rodada do grupo A. Com início às 12h (horário de Brasília), o jogo da Holanda hoje vai ser no Estádio Al Bayt. Tudo o que precisa saber da partida na Copa está no texto a seguir.

Que vai começar o jogo da Holanda e Catar hoje na Copa?

Como sempre, o horário de início do jogo dependerá de onde você estiver. Para simplificar as coisas para você, abaixo estão os horários de início mais comuns:

Horário do Catar: 18:00

Horário no Brasil (de Brasília): meio-dia (12h)

Horário da Costa Leste (ET): 10:00

Horário do Pacífico (PT): 7:00

Horário do Reino Unido (GMT): 15:00

Na última rodada os dois jogos do grupo acontecem no mesmo horário. O Catar está 6 horas à frente do Brasil, por isso os duelos são transmitidos à tarde e pela manhã.

Como assistir o jogo da Holanda hoje na Copa?

Dá para assistir ao jogo da Holanda hoje na Copa na Globo (TV aberta) e no SporTV 2 (TV fechada), além das plataformas GloboPlay (aplicativo e site) portal GE (site de graça) e FIFA+ (de graça no aplicativo e site).

Na TV aberta, a Globo é quem vai transmitir a partida em todo o Brasil com narração de Cléber Machado e comentários de Ricardinho Diego Ribas e Paulo César de Oliveira. Já no SporTV 2, a narração será de Jader Rocha ao lado de Alexandre Lozetti, Tamires e Sandro Meira Ricci.

Online, a plataforma GloboPlay, responsabilidade da Rede Globo, retransmite ao vivo o conteúdo da TV Globo de graça e ao vivo tanto no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv. Não precisa ser assinante para assistir.

No site GE (www.ge.globo.com) dá para assistir o jogo da Globo de graça, assim como o FIFA +, que transmite o jogo aos brasileiros no site (www.fifa.com) ou aplicativo.

FICHA TÉCNICA:

Horário: 12h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt.

Arbitragem: Bakary Gassama

Temperatura: 28º C

Onde assistir: Globo, SporTV 2, GloboPlay, portal GE e FIFA+

Escalações de Holanda x Catar

Provável escalação da Holanda: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; Berghuis, De Jong, Gakpo; Memphis Depay e Bergwijn.

Provável escalação do Catar: Barsham; Pedro Miguel, Khoukhi, Hassan; Mohammad, Hatem, Madibo, Al-Haydos, Ahmed; Ali e Muntari.

Relembre o gol de Gakpo no empate com os holandeses.

Quem a Holanda pode pegar nas oitavas de final?

A seleção da Holanda pode enfrentar a Inglaterra, Irã, Estados Unidos ou País de Gales nas oitavas de final na Copa do Mundo do Catar. Integrantes do grupo B, tudo vai depender das posições em que cada equipe terminar.

No grupo A, a equipe holandesa precisa vencer o Catar, já desclassificado, além de torcer por tropeço do Equador na rodada para passar de fase em primeiro lugar no grupo. Ao mesmo tempo, Senegal e os equatorianos também lutam pela classificação.

Os jogos das oitavas de final estão marcados para

Sábado (03 de dezembro):

1ª A x 2º B

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Estádio Internacional Khalifa

Domingo (04 de dezembro):

1ª B x 2º A

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Al Bayt

