Como assistir jogo do Brasil online pelo celular de graça (23/09)

Em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira enfrenta Gana nesta sexta-feira, 23 de setembro, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), no Stade Océane, em Le Havre. Com transmissão de graça, saiba onde e como assistir jogo do Brasil online pelo celular e também na televisão.

Como assistir jogo do Brasil online

O jogo do Brasil e Gana em amistoso vai passar na TV Globo e SporTV, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), além do GloboPlay, serviço de streaming.

Para o torcedor que gosta de curtir pela televisão, basta sintonizar o canal da Globo em qualquer estado do país, tanto pela emissora principal como também afiliadas. Galvão Bueno vai contar a história através da narração, enquanto Ana Thaís Matos, Junior e Sandro Meira Ricci comentam.

Outra opção é o canal SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Luiz Carlos Jr. narra a partida com os comentaristas Lédio Carmona e Pedrinho na transmissão para todo o país.

Mas ao torcedor que está acostumado a assistir pelo celular, existe a opção do GloboPlay! Mesmo sendo serviço de streaming, a plataforma retransmite as imagens de graça para todo o público! É isso mesmo o que você leu torcedor, dá para assistir ao jogo do Brasil de graça pelo GloboPlay.

Basta se cadastrar com e-mail e a senha através do site www.globoplay.globo.com. Se preferir, pode acessar através da conta no Facebook, Apple ou Google. Confira o passo a passo para aprender.

1 – Acesse o portal www.globoplay.globo.com pelo navegador do celular ou o aplicativo, tanto para Android como iOS, o sistema é o mesmo. Ao abrir a plataforma, clique nos três tracinhos no menu, na parte de cima. Em seguida, escolha a opção “Agora na TV”.

2 – Depois, o mosaico com a programação irá aparecer na tela do seu celular. Clique na opção “assista agora”, e no mesmo instante a opção de login irá aparecer.

Se você já é usuário no site da Globo, digite o e-mail e a senha ou se preferir entre com a conta do Google, Facebook e Apple. Se não for, clique em “cadastre-se” e siga o passo a passo.

3 – Ao realizar o cadastro, você estará conectado no site da Globo e pode assistir a programação da Globo totalmente de graça pelo celular, tablet, computador ou smart TV.

Provável escalação do Brasil em amistoso

Para o amistoso desta sexta-feira, o técnico Tite deve optar por Neymar, Raphinha, Richarlison e Vinicius Junior no ataque.

Na parte de trás, Militão e Alex Telles serão os titulares após Alex Sandro ser cortado por lesão, assim como Guilherme Arana, que acabou se lesionando e pode ficar fora da Copa do Mundo.

Para o lugar de Alex, o lateral Renan Lodi, do Nottingham Forest, foi convocado.

Escalação do Brasil: Alisson; Militão, Alex Telles, Marquinhos, Thiago Silva; Casemiro, Paquetá, Raphinha; Neymar, Richarlison e Vini Jr.

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo 2022?

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo na quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia pela primeira rodada do grupo G, às 16h (Horário de Brasília). A partida será realizada no Lusail Iconic Stadium, em Lusail no Catar.

O Brasil integra o grupo G ao lado da Sérvia, Camarões e Suíça. Serão três rodadas onde cada elenco se enfrenta por pontos corridos, com três pontos garantidos ao vencedor do embate e apenas 1 em caso de empate. Ao fim da primeira fase, os dois melhores avançam para as oitavas de final.

A Copa do Mundo tem trinta e duas seleções dos mais variados continentes. A abertura da competição será no domingo, dia 20 de novembro, com o duelo entre Catar e Equador.

