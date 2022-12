Partida é válida pela final do Campeonato Paulista Feminino nesta quarta-feira, 21 de dezembro, no Allianz Parque; no jogo de ida, o Verdão levou a melhor

Como assistir jogo do Palmeiras e Santos feminino hoje na final do Paulista (21/12)

É decisão no Campeonato Paulista Feminino! Palmeiras e Santos disputam a partida de volta nesta quarta-feira, 21 de dezembro, no Allianz Parque, a casa do Verdão. Com início às 15h30 (Horário de Brasília), o jogo do Palmeiras e Santos feminino hoje tem transmissão de graça. Todos os detalhes que você saber para assistir ao jogo estão no texto a seguir.

O Palmeiras é o grande favorito para ser campeão feminino do Paulista. Não apenas porque venceu o jogo de ida na final, mas porque faz uma campanha fenomenal dentro de campo. Líder da primeira fase, avançou para a semifinal e bateu a Ferroviária com cinco gols.

Do outro lado, o Santos quer manter a tradição de ser uma das maiores forças do futebol feminino no Brasil e, assim, levantar a taça do Paulistão. O Peixe ficou em terceiro lugar na primeira fase com 25 pontos, enquanto na semifinal derrotou o São Paulo nos dois jogos.

Que horas é o jogo do Palmeiras e Santos feminino hoje?

O jogo do Palmeiras e Santos feminino hoje na final do Paulistão começa às 15h30 (Horário de Brasília) nesta quarta-feira, 21 de dezembro de 2022.

A decisão vai começar mais cedo nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com a diferença no horário, a partida terá o pontapé inicial às 14h30, no horário local.

O Allianz Parque vai receber as duas equipes nesta quarta-feira. O espaço tem capacidade para 45 mil torcedores.

Como assistir o jogo do Palmeiras e Santos feminino hoje na TV?

A final do Paulista feminino hoje vai passar nos canais SporTV e TNT, a partir das 15h30 (horário de Brasília) ao vivo com exclusividade.

Os canais estão disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura como a Claro, Vivo, Oi e a Sky, ou seja, o torcedor precisa obter qualquer um deles em sua programação para assistir ao jogo do Palmeiras e Santos feminino hoje.

Basta sintonizar para curtir ao vivo a final.

Como assistir final do Paulista feminino no streaming?

O torcedor que não é assinante da TV paga pode assistir a final do Paulista Feminino hoje nas plataformas do Paulistão Play, Eleven Sports, Youtube do Paulistão, Estádio TNT Sports, Facebook da Centauro e Dale App ao vivo.

As plataformas de streaming Paulistão Play, Dale APP e Estádio TNT Sports transmite a partida aos assinantes tanto no site como também pelo aplicativo, seja no celular ou pelo tablet. Caso o aparelho seja compatível, dá para assistir também na smartv.

Existe também a possibilidade de acompanhar no canal do Paulistão no Youtube de graça, além da página da Centauro no Facebook também de maneira gratuita. O torcedor pode acessar as plataformas sem mesmo precisar ser cadastrado e assistir ao vivo por onde e como quiser.

Escalações:

Provável escalação do Palmeiras: Amanda; Bruna, Poliana, Day, Julia; Duda, Ary, Camilinha, Bia; Brasil e Andressinha.

Provável escalação do Santos: Camila; Gi Fernandes, Tayla, Kaká, Bia Menezes; Brena, Carla, Thaisinha; Jane, Fernanda e Cristiane.

Como foi a partida de ida na final?

O primeiro jogo da final feminina pelo Campeonato Paulista foi realizada no sábado, 17 de dezembro, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

O confronto foi acirrado para ambas as equipes. O Verdão só conseguiu se colocar à frente do placar no finalzinho da partida com gol de Patrícia Sochor. Com esse resultado garantiu a vantagem para a volta, nesta quarta-feira, precisando apenas de um empate para conquistar o título.

Confira os melhores momentos da primeira partida da final.



Campeões do Campeonato Paulista Feminino

O Santos é um dos maiores campeões do futebol paulista feminino, contabilizando 4 títulos em toda a sua história nos anos de 2007, 2010, 2011 e 2018.

O elenco, entretanto, está empatado com Juventus e Ferroviária, também com quatro troféus. Em 2002, entretanto, o Paulistão Feminino foi jogado duas vezes, por isso alguns times foram campeões mais de uma vez no mesmo ano, de acordo com informações do portal GOAL.

O Palmeiras tem apenas uma conquista.

Confira a lista dos campeões, de acordo com informações do portal GOAL.

Santos - 4 títulos (2007, 2010, 2011 e 2018)

Juventus - 4 títulos (1984, 1985, 1986 e 1987)

Ferroviária - 4 títulos (2002, 2004, 2005 e 2013)

Corinthians - 3 títulos (2019, 2020, 2021)

São José - 3 títulos (2012, 2014, 2015)

Portuguesa - 3 títulos (1998, 2000, 2002)

Botucatu - 3 títulos (2006, 2008 e 2009)

Rio Preto - 2 títulos (2016 e 2017)

São Paulo - 2 títulos (1997 e 1999)

Palmeiras - 1 título (2001)

